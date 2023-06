Dit is de stand in het constructeurskampioenschap na de Grand Prix van Spanje

Lars Leeftink

Zondag 4 juni 2023

De zevende Grand Prix van het seizoen, in Spanje, leverde een paar veranderingen op in de stand bij de constructeurs. Zes teams scoorden punten, waarbij het vooral Mercedes en Red Bull Racing waren die domineerden in Barcelona. De stand van zaken na de Grand Prix van Spanje.

Voorafgaand aan de race in Barcelona was het Red Bull dat domineerde. Met vier keer een P1 en P2 tijdens de eerste zes races is het wel duidelijk dat niemand momenteel in de buurt komt van de RB19. In Spanje zou het, ondanks de hoop van Aston Martin, Mercedes en Ferrari op regen, niet anders zijn. Dit zijn wel de teams die om P2 strijden achter de regerend wereldkampioen. Daarachter zijn het Alpine en McLaren die strijden om P5.

Mercedes en Red Bull Racing vulde de eerste vier posities in tijdens de race. Red Bull scoorde 38 punten, Mercedes 33 punten. Beide teams staan dan ook op P1 en P2 bij de constructeurs, maar het verschil tussen Red Bull en Mercedes is 135 punten. Ook Aston Martin en Ferrari scoorden aardig wat punten, maar zien Mercedes dus uitlopen. Daarnaast zouden ook Alpine en Alfa Romeo aardig wat punten scoren. Geen punten dit weekend voor McLaren, Haas, AlphaTauri en Williams. Zeker voor McLaren geen goed nieuws, want Alpine loopt zo vijf punten uit.

Stand Constructeurskampioenschap