Vincent Bruins

Zondag 4 juni 2023 11:01 - Laatste update: 11:02

Het weer boven Circuit de Barcelona-Catalunya lijkt vandaag wederom lastig te voorspellen. De verwachtingen lopen compleet uiteen, maar er is één ding waar de weerstations het over eens zijn: er is code geel uitgeroepen voor het gebied van Montmeló, het dorpje nabij het circuit.

Voor de Grand Prix van Spanje, die om 15:00 van start gaat, is gewaarschuwd voor regen en onweersbuien. De kans bestaat dat vandaag de paraplu's en de regenponcho's weer nodig zijn voor de fans op de tribunes.

Vrije Training 3 en kwalificatie

Op de zaterdag liepen de weersvoorspellingen ook al uiteen. Daarnaast blijkt dat het weer in Noordoost-Spanje plotseling om kan slaan. Van het ene op het andere uur sloeg het gisteren om van kraakheldere blauwe lucht naar donkere wolken, onweer en regen. Na tien minuten in de derde vrije training ging het dan ook regenen. Williams-coureur Logan Sargeant verloor toen de controle en raakte de bandenmuur in de laatste bocht. Halverwege de sessie gingen de coureurs naar buiten op intermediates. De baan was vervolgens voor de kwalificatie nog niet helemaal opgedroogd en we zagen een boel spinnetjes, vanwege een aantal moeilijk te spotten plassen. Later op de zaterdag was Circuit de Barcelona-Catalunya kletsnat tijdens de sprintrace van de Formule 2.

Weersverwachting

AEMET, het belangrijkste weerstation van Spanje, denkt dat er vanaf nu 85% kans op regen is en het schaalt dat op naar maar liefst 100% voor de middag tijdens de race. AccuWeather daarentegen denkt dat er de hele dag slechts 7% kans op neerslag is. Dat voorspelden ze gisteren ook en toch ging het regenen tijdens de derde vrije training van de Formule 1 en de sprintrace van de Formule 2. Tevens hebben ze, net als het AEMET, code geel uitgeroepen om te waarschuwen voor onweer. Weeronline verwacht regen van 1,1 tot 1,3 millimeter per uur tussen 15:00 en 17:00 op Barcelona-Catalunya.