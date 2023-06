Hoe laat begint de Grand Prix van Spanje?

Lars Leeftink

Zondag 4 juni 2023 08:04

Vandaag staat de Formule 1 Grand Prix van Spanje op het programma. Op papier zou het de achtste race van 2023 moeten zijn, maar vanwege het wegvallen van de Grand Prix van Emilia-Romagna is het de zevende race van 2023. Een race waar Max Verstappen veel goede herinneringen aan heeft.

Dit begon al in 2016, toen de Nederlander bij zijn debuut voor Red Bull Racing zijn eerste zege in de Formule 1 boekte. Hij was de jongste coureur in de historie van de sport die dit voor elkaar kreeg. Daarna zou Verstappen twee keer wereldkampioen worden in de Formule 1 en is hij in 2023 hard op weg om zijn derde titel te veroveren. De enige echter uitdager dit seizoen is zijn teamgenoot Sergio Pérez, maar zelfs die staat al op bijna meer dan veertig punten achterstand.

Kwalificatie

Ook recent heeft Verstappen niks te klagen over zijn vorm in Barcelona. Nadat hij de drie vrije trainingen al op P1 had afgesloten en een sterke indruk maakte, was ook de hectische kwalificatie op zaterdagmiddag een prooi voor de Nederlander. Verstappen versloeg Carlos Sainz en Lando Norris en zag concurrent Pérez niet verder komen dan P11. Charles Leclerc kwam niet eens door Q1 heen, waardoor het dus een goede dag was voor Verstappen.

Race zondag

De race die zondag verreden gaat worden in Barcelona begint om 15:00 uur Nederlandse tijd. Verstappen gaat dan vanaf pole position op zoek naar zijn vijfde zege van het seizoen en een nog grotere voorsprong op Pérez, een voorsprong die nu al bijna veertig punten is. De race zal live te zien zijn op F1 TV en Viaplay, met een samenvatting op onder meer NOS en Ziggo Sport. Bij Ziggo Sport zal er ook een uitgebreide voorbeschouwing en nabeschouwing zijn.