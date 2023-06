Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje?

Redactie

Zaterdag 3 juni 2023 07:03

Het is tijd voor de zaterdag in Barcelona en dat betekent dat er een vrije training en een kwalificatie op het programma staat. Hoewel er op het Circuit de Barcelona-Catalunya makkelijker kan worden ingehaald dan in Monaco, is de sessie nog steeds van cruciaal belang voor een goede race.

De Formule 1 maakt zich op voor de achtste ronde van het wereldkampioenschap, dat dit weekend in Spanje zal gaan afspelen. Elk team heeft gigantisch veel data over het circuit in Barcelona, de Formule 1 bezoekt de baan namelijk al sinds de jaren negentig en het circuit was daarnaast ook altijd het testcircuit van de koningsklasse. Toch is er voor dit jaar iets veranderd aan de lay-out. Zo wordt er vanaf dit seizoen van de oude lay-out gebruik gemaakt en dat betekent dat de chicane aan het einde van het rondje is verdwenen. In plaats daarvan trappen de coureurs vanaf bocht dertien tot en met het einde van het rechte stuk het gaspedaal volop in.

Tijdschema raceweekend Spanje

Op zaterdag om 12:30 uur staat de derde en tevens laatste vrije training op het programma en om 16:00 uur start de kwalificatie. De startlichten voor de Grand Prix van Spanje zullen om 15:00 uur op zondag doven.

Zaterdag 3 juni

Derde vrije training: 12:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Zondag 4 juni

Grand Prix: 15:00 uur