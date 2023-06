Remy Ramjiawan

Vrijdag 2 juni 2023 20:24 - Laatste update: 20:27

Nyck de Vries is het weekend in Spanje goed begonnen. Niet alleen in de eerste training was hij sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda, dat was hij in de tweede oefensessie namelijk ook. Hoewel het slechts vrije trainingen zijn, heeft De Vries vertrouwen in het weekend, al weet hij niet zeker of de verdwijning van de chicane een betere race zal opleveren aankomende zondag.

De 28-jarige De Vries keert met de Grand Prix van Spanje terug op bekend terrein. Dat was dan ook duidelijk terug te zien in de vrije trainingen, want tijdens de eerste sessie wist hij een prima vierde tijd op de klok te zetten. Nadat de tweede training werd afgevlagd kon De Vries zichzelf op P16 terugvinden, maar dat was nog altijd beter dan Tsunoda die op plek zeventien stond.

Artikel gaat verder onder video

'Veel verschillende dingen geprobeerd'

"Het was een goede dag voor ons, vooral VT1. Ik geloof dat we iets uit positie lagen, maar we begonnen redelijk goed. Tijdens VT2 kregen we niet alles voor elkaar", zo vertelt De Vries in het persbericht van AlphaTauri. Tijdens de tweede training heeft de voormalig Formule E-kampioen wel van alles geprobeerd. "We hebben verschillende dingen geprobeerd en ik denk dat die ons een beter idee geven voor morgen, zodat we het goed kunnen doen als het erop aankomt. Vanavond kijken we in hoeverre de nieuwe upgrades werken, want dit is de eerste dag dat we het goed kunnen beoordelen."

Nieuwe lay-out

De Vries heeft in zijn Formule 2-tijd, maar ook in de klassen eronder vaak geracet op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Vanaf dit seizoen keert het circuit terug naar de oude lay-out en daarvoor is de laatste chicane verdwenen. Hoewel het nog even koffiedik kijken is of het een echte verbetering blijk te zijn, verwacht De Vries vooral dat het lastig wordt om andere auto's te volgen. "Ik weet niet zeker of de nieuwe lay-out zondag betere races oplevert, want we merkten dat het moeilijk was om te volgen, maar ik denk niet dat we te snel conclusies kunnen trekken.