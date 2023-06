Remy Ramjiawan

Hoewel Mercedes in Monaco al kwam met het nieuwe updatepakket, kon het duo van Mercedes in Barcelona dan eindelijk het nieuwe pakket aan de tand voelen. Lewis Hamilton is na de twee vrije trainingen nog niet onder de indruk van de nieuwe W14, maar George Russell verwacht dat er nog wel meer in het vat zit.

De brigade uit Brackley introduceerde de nieuwe updates al in Monaco, maar pas dit weekend kan de nieuwe W14 echt uitvoerig worden getest. Tijdens de eerste vrije training was Russell als best geklasseerde Mercedes op de tiende plek terug te vinden. De achterstand op Max Verstappen was op dat moment 1.1 seconden. Na het vallen van de vlag in de tweede training was het weer Russell die de snellere van de twee Mercedes-coureurs was en hij wist de achtste tijd te rijden, maar moest nog een kleine vijf tienden toegeven op Verstappen.

'Auto voelt als een auto'

De zevenvoudig kampioen voelt nog geen echte verbeteringen na de eerste twee trainingen. "We vechten zo hard als we kunnen. Het was een lastige eerste dag. We moeten bovenop de bandenslijtage zitten en de auto voelt, als een auto. Het is zo anders in vergelijking met vorige week." Ondanks dat het gevoel beter is, is het nog lang niet hoe Hamilton het wil hebben. "De longruns zagen er niet verschrikkelijk uit en nu moeten we uitzoeken hoe we meer uit één rondje kunnen halen", aldus Hamilton.

Russell is positief gestemd

Voor Russell was het een iets andere training. Hoewel ook hij erkent dat hij met de nieuwe W14 nog niet het gat kan dichten met Red Bull, heeft hij wel vertrouwen in een goede afloop. "Het is nu slechts vrijdag en we leren nog een heleboel. We gaan vanavond natuurlijk de data doornemen en we weten dat we geen vrijdag-specialisten zijn, we zetten normaal gesproken namelijk een stap op zaterdag en op zondag", zo vertelt hij. Russell is dan ook realistisch: "We staan waar we staan en veel teams hebben updates meegenomen. We wisten dat we hiermee niet ineens de wereld in brand zouden zetten."