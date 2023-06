Jan Bolscher

Vrijdag 9 juni 2023 07:58

Nyck de Vries is bij het team van AlphaTauri bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. In een exclusief interview met GPFans vertelt de Nederlander over zijn uitdagingen als rookie, de samenwerking met collega Yuki Tsunoda en zijn goede band met Max Verstappen.

De Vries is in de koningsklasse van de autosport weliswaar nog een nieuwkomer, maar de 28-jarige coureur uit Friesland heeft door de jaren heen een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd in andere kampioenschappen. Zo zijn onder andere de titel in de Formule 2 en het wereldkampioenschap Formule E afgevinkt. Die bak ervaring was één van de redenen voor Red Bull-topman Helmut Marko om De Vries naar het zusterteam van Red Bull Racing te halen. Maar zijn bomvolle curriculum vitae brengt ook een keerzijde met zich mee: de verwachtingen rondom zijn performance zijn hooggespannen. Met name door de buitenwereld lijkt De Vries vanwege zijn ervaring en leeftijd soms aan hogere maatstaven te moeten voldoen dan de meeste nieuwkomers.

Niet bezig met de buitenwereld

In een exclusief interview met GPFans gevraagd naar of hij zelf ook het idee heeft dat er van hem meer wordt verwacht dan andere rookies, vertelt De Vries: "Dat zou best kunnen. Alleen denk ik niet dat het echt relevant is om er een getal aan te hangen: twee jaar, drie jaar, één jaar", doelt hij op een recente opmerking van AlphaTauri-teambaas Franz Tost. De Oostenrijker vertelde dat een coureur drie jaar nodig heeft in de Formule 1 om op snelheid te komen. "Ik denk dat iedereen door het leerproces is heengegaan en iedereen heeft fouten gemaakt en mooie dingen laten zien. Dat proces maak ik ook mee. Wat de buitenwereld daar verder van vindt, dat heeft weinig directe impact op mij. Daar ben ik niet echt mee bezig. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen en zoals ik zei: uiteindelijk telt de prestatie op het circuit. Of een ander dat volgens verwachting vindt of niet, daar heb ik verder niet heel veel mee."

Yuki Tsunoda en Nyck de Vries

Goede samenwerking met teammaat Yuki Tsunoda

Artikel gaat verder onder video

In de Formule 1 is je teammaat je grootste concurrent. Het is de enige coureur met precies hetzelfde materiaal, en dus de enige directe vergelijking qua performance. De Vries deelt een motorhome met Yuki Tsunoda. De 23-jarige Japanner is bezig aan zijn derde seizoen voor het team en verkeert in goede vorm. Na zeven races heeft Tsunoda twee WK-punten achter zijn naam, waar de teller bij De Vries nog op nul staat. In het onderlinge kwalificatieduel is het 5-2 voor de man uit Sagamihara. Gevraagd naar of het tweetal vanwege de verschillende achtergronden veel van elkaar kan leren, legt De Vries uit: "Ja, dat denk ik wel. Zoals je zei is dit het derde jaar van Yuki. Hij is bekend met de Formule 1 en met hoe je een weekend moet opbouwen en wat belangrijk is om op zondag te presteren. Hij is een hele snelle rijder, ik denk dat hij tot op heden zijn beste seizoen rijdt uit zijn Formule 1-carrière. Ik denk, of ik weet, dat er altijd dingen zijn die ik van hem kan leren en wederzijds."

De Vries in de AT04, Monaco 2023

Vriendschap met Verstappen

Waar het binnen de muren van het circuit keihard ieder voor zich is, heeft De Vries een goede vriend in tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen: "We kennen elkaar natuurlijk goed en we hebben heel regelmatig contact. Tuurlijk is het fijn om een vriend en een bekende in deze omgeving te hebben", klinkt het. Op de vraag of De Vries van nuttige adviezen wordt voorzien door de man met inmiddels acht jaar ervaring in de kop van het veld, vertelt hij: "Adviezen vindt ik heel zwaar klinken, we hebben allebei heel veel passie voor deze sport. We zijn hierin opgegroeid en we hebben veel contact samen. Uiteraard praten we veel over de sport. Tuurlijk heb je daar wat aan, maar het is niet alsof je iedere dag om advies komt vragen. Het is een natuurlijke manier van samen praten over hetgeen wat wij het leukst vinden", besluit hij.