Brian Van Hinthum

Vrijdag 2 juni 2023 08:34

Het aanstaande weekend staat de Grand Prix van Spanje in Barcelona op de rol en zoals gebruikelijk reizen ook vele enthousiaste Nederlandse fans af naar Catalonië. Vorige week zochten we uit wat je op het terras en in de restaurants in Monaco betaalt voor eten en drinken, dit keer gingen we op onderzoek uit in De stad van Gaudi.

Elk jaar reizen er weer een hoop Nederlandse fans richting het Circuit de Catalunya om de race te bekijken op de plek waar Max Verstappen in 2016 zijn eerste overwinning in de Formule 1 op memorabele wijze wist te boeken. Zoals bekend is, houden de Spanjaarden - of Catalanen zoals je volgens het lokale volk zou moeten zeggen - wel van een lekker hapje en drankje onder de heerlijke Spaanse zon en de mediterrane keuken biedt dan ook genoeg lekkers om van te genieten in Barcelona. Vorige week zochten we in Monaco uit wat je voor simpele dingen als een biertje of pizza betaalt en GPFans ging in Barcelona opnieuw langs de terrassen, restaurants en kraampjes om de proef op de som te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Geen woekerprijzen

Mocht je dit weekend dus afreizen richting Catalonië of simpelweg benieuwd zijn naar de Spaanse prijzen, is deze informatie zeker nuttig. Allereerst de stad Barcelona zelf, waar men op donderdag in het grootste deel van de drukke stad eigenlijk nauwelijks rekening lijkt te houden met de honderdduizenden fans die tijdens het weekend richting de Grand Prix komen. Op veel plekken lijkt men de normale kaart te hanteren en zijn de prijzen niet specifiek verhoogd voor het aanstaande raceweekend. Dit natuurlijk in tegenstelling tot Monaco, waar op sommige restaurants een duidelijk 'Grand Prix-menu' op de voorruiten geplakt was en je dus in de meeste gevallen voor een simpele pizza margherita al meer dan twintig piek kon aftikken.

Wat kost het eten in Barcelona?

We zijn begonnen op de Ramblas, wat natuurlijk het epicentrum van Barcelona vormt en waar de prijzen wat hoger liggen dan op de vele wat verder uit het centrum gelegen tentjes. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat daar de prijzen het duurste zijn: zo betaal je voor een pizza pepperoni zo'n zeventien piek, terwijl een bord paella je daar twintig euro kost. Als je de Ramblas een stukje afloopt, bijvoorbeeld richting het pittoreske Plaça Reial [aanrader], worden de prijzen al een stuk schappelijker. Hier leg je voor een bord paella zo'n dertien a veertien euro neer, betaal je voor een pizza ook zo'n prijs en kost een burger twaalf tot dertien euro. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om op zijn Spaans verschillende kleine tapas te eten. Deze prijzen lopen heel erg uiteen en verschillen per gerecht en restaurant. Ook de foodmarket aan de Ramblas is zeker een bezoekje waard. Hier kun je aan allerlei verschillende kraampjes allerlei verse producten, variërend van inktvis tot bakjes fruit, bestellen. Doorgaans kosten deze gerechtjes tussen de drie en acht euro.

Wat betaal je voor een biertje in Barcelona?

Dan natuurlijk - niet geheel onbelangrijk - het drinken. De prijzen hiervan liggen doorgaans rond de Nederlandse prijzen en op veel plekken ook wat daaronder, afhankelijk van hoe dicht je op het centrum zit. Als je in de buurt van de Ramblas, dus op één van de duurste plekken, een normaal biertje bestelt, ben je iets meer dan drie euro kwijt. De prijzen voor een halve liter pils liggen op vijf piek. Frisdranken - zoals een cola of Ice Tea, gaan richting drie euro. Voor [prik]water betaal je niet veel - daar het ook niet smakelijk/aan te raden is om uit te kraan te drinken in Barcelona. Vaak liggen deze prijzen ruim onder de twee euro. Een bak koffie of een lekkere cappuccino zal je zo'n twee tot drie euro kosten. Ten slotte - misschien wel de allerbelangrijkste voor de afreizende fans - bestelden we nog een halve liter bier vlak naast het circuit: hier ben je zeven euro voor kwijt.