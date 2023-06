Verstappen verrast door uitspraak Marko en bedankt voor Indy-aanbod Andretti | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de donderdag voor het Grand Prix-weekend in Spanje van start gaat. Vandaag waren de persconferenties en werd duidelijk dat eerste grote updates van Ferrari dit weekend ook in actie zullen gaan komen. Max Verstappen ging in de persconferentie in op het aanbod dat Mario Andretti deed om deel te nemen aan de Indy 500. Daarnaast ging de Nederlander in op de mogelijke verspreking van Helmut Marko, die stelde dat er updates aankwamen, maar daar wist Verstappen niets van. Ook is het project van Lewis Hamilton, om vegan hamburgers te verkopen, zeer succesvol. De opgezette keten zou inmiddels meer dan 100 miljoen dollar waard zijn. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

De Volkskrant: 'Belastingontwijking Verstappen kost Nederland 200 miljoen euro'

De Volkskrant: 'Belastingontwijking Verstappen kost Nederland 200 miljoen euro'

De Volkskrant is na de Grand Prix van Monaco gekomen met een artikel over topsporters die woonachtig zijn in het prinsdom. Daarin wordt er vooral gekeken naar Max Verstapen. De Nederlander houdt er als tweevoudig wereldkampioen een goede boterham aan over, maar daar ziet de Nederlandse staat niets van.

Verstappen bedankt voor Indy-aanbod Andretti: "Op dit moment niet"

Verstappen bedankt voor Indy-aanbod Andretti: "Op dit moment niet"

Mario Andretti ziet het al helemaal zitten, Max Verstappen die deelneemt aan de Indy 500. De iconische race in Indianapolis werd afgelopen zondag verreden en de 83-jarige enkelvoudig F1-wereldkampioen hoopt dat de Red Bull-coureur een keertje de overstap gaat maken. Verstappen reageert in de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje.

De vegan hamburgers van Lewis Hamilton zijn dik 100 miljoen dollar waard

De vegan hamburgers van Lewis Hamilton zijn dik 100 miljoen dollar waard

Hoewel het Lewis Hamilton in 2023 op het sportieve vlak nog niet helemaal voor de wind gaat, gaat het op zakelijk gebied best prima. De zevenvoudig kampioen lanceerde in 2019 een vegan hamburgerrestaurant en inmiddels is de keten meer dan 100 miljoen dollar waard.

Verstappen spreekt updates Red Bull tegen: "Helmut was wat enthousiast"

Verstappen spreekt updates Red Bull tegen: "Helmut was wat enthousiast"

Daar waar dr. Helmut Marko in Monaco nog aangaf dat Red Bull Racing in Spanje 'iets nieuws' zou gaan proberen, geeft Max Verstappen tijdens de persconferentie aan dat er geen geplande updates voor de RB19 in de pijplijn zitten. Het Oostenrijkse team beschikt nog steeds over de snelste wagen, maar moet zo nu en dan wel nieuwe onderdelen brengen om die voorsprong te behouden.

Bregman haalt in LinkedIn-post uit naar Verstappen: "Stop met juichen voor dit soort lui!"

Bregman haalt in LinkedIn-post uit naar Verstappen: "Stop met juichen voor dit soort lui!"

Opiniemaker Rutger Bregman heeft in een LinkedIn-bericht Max Verstappen er flink van langs gegeven. De schrijver hint op het artikel van De Volkskrant en heeft ook vooral kritiek op het feit bewust in Monaco woont, om op die manier belasting te ontwijken. Bregman noemt het zelfs 'belachelijk'.