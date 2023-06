Remy Ramjiawan

Donderdag 1 juni 2023 18:24 - Laatste update: 18:27

Daar waar dr. Helmut Marko in Monaco nog aangaf dat Red Bull Racing in Spanje 'iets nieuws' zou gaan proberen, geeft Max Verstappen tijdens de persconferentie aan dat er geen geplande updates voor de RB19 in de pijplijn zitten. Het Oostenrijkse team beschikt nog steeds over de snelste wagen, maar moet zo nu en dan wel nieuwe onderdelen brengen om die voorsprong te behouden.

Verstappen reist naar Spanje af met een comfortabele leiding in kampioenschap. Door de zege in Monaco, maar vooral ook het dure punten verlies van teamgenoot Sergio Pérez, is de voorsprong van de Nederlander momenteel opgelopen naar 39 punten. De kwalificatie in Monte Carlo heeft laten zien dat de concurrentie erg dicht op de huid kan zitten van Red Bull, in de juiste omstandigheden, maar de verwachting is dat op het circuit in Barcelona de RB19 weer de 'gebruikelijke' overmacht heeft.

Artikel gaat verder onder video

'Weet van niets'

Red Bull-adviseur Marko gaf in Monaco een tipje van de sluier weg over het traject van de updates van het team. Hij onthulde tegenover de Oostenrijkse pers dat Red Bull in Spanje 'iets nieuws' van plan was. Verstappen moest op de persconferentie, voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Spanje, toegeven dat hij niet op de hoogte is van een update voor de RB19. "Ik denk dat Helmut wat enthousiast was. Ik bedoel, ik weet van niets. We gaan gewoon onze normale programma uitvoeren. Niks geks", aldus Verstappen.

Balans op orde krijgen

Verstappen wist in 2016 zijn eerste overwinning te pakken in Barcelona en ook de editie van 2022 wist hij te winnen. Hij verwacht verder dan ook dat Red Bull goed voor de dag komt in Spanje. "Dit circuit zou de auto moeten liggen, maar we moeten nog steeds een goede balans vinden. Zolang we een goede balans hebben, dan hebben we ook een goed weekend", aldus de tweevoudig kampioen.