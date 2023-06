Jan Bolscher

Donderdag 1 juni 2023 17:18

Max Verstappen is niet voornemens in te gaan op het recent gedane aanbod van Mario Andretti om deel te nemen aan de prestigieuze Indy 500. Ten minste, niet in de komende jaren.

Verstappen is momenteel met uitstek de te kloppen man in de Formule 1, maar hij heeft zijn interesse in andere raceklassen nooit onder stoelen of banken geschoven. Met name de endurance-racerij trekt Verstappen. Het is dan ook verre van uitgesloten dat we de Nederlander na zijn loopbaan in de koningsklasse zien verschijnen in evenementen zoals de 24 Uur van Le Mans of de 24 Uur van Daytona.

Aanbod Andretti

Mario Andretti, een grootheid in de wereld van de autosport met een zeer indrukwekkende staat van dienst achter zijn naam, zou Verstappen echter op korte termijn graag willen verleiden. Tijdens de voorbeschouwing op de Indy 500 van afgelopen zondag vertelde de 83-jarige Amerikaan tegenover Ziggo Sport: "Eén deze dagen zal ik Max vragen om voor de titel in de Indy 500 te gaan." Verstappen heeft al vaker aangegeven "zijn leven niet te willen wagen" in de Indy 500, maar daar maakt Andretti zich niet druk om: "Ik kan hem wel overtuigen."

Mario Andretti

Voorlopig niet in de Indy 500

Verstappen heeft zijn vliegticket echter nog niet geboekt, zo blijkt op de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Barcelona. Als hij gevraagd wordt naar het aanbod van Andretti en of hij deel zou willen nemen, klinkt het tegenover onder andere GPFans: "Nee. Ik kijk er graag naar. Hoe oud is hij nu? 82? Hij zal moeten wachten tot hij 89 of 90 is misschien", klinkt het met een knipoog. "Nee, ik heb veel respect voor hem. Een aantal vrienden van mij doen het wel, maar op dit moment, nee."