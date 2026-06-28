Verstappen slaat blikje Red Bull af: fans grappen over 'geheime voorraad' in auto
Verstappen slaat blikje Red Bull af: fans grappen over 'geheime voorraad' in autoMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen bereidt zich momenteel voor op de Grand Prix van Oostenrijk, maar een opvallend moment voorafgaand aan de race op de Red Bull Ring trekt inmiddels volop de aandacht op sociale media. De coureur van Oracle Red Bull Racing wees een aangeboden blikje energiedrank af, wat direct leidde tot de nodige grappen over de voorraad die hij mogelijk al in zijn auto heeft verstopt.
In de korte video is te zien hoe de viervoudig wereldkampioen plaatsneemt in een open wagen op het circuit in Spielberg. Wanneer iemand hem een blikje Red Bull aanreikt, bedankt de Nederlander vriendelijk voor het aanbod. Dit terwijl Verstappen toch bijna altijd wel gesignaleerd wordt met een blikje van de drank in de hand. "Max slaat een Red Bull af omdat hij er waarschijnlijk al tien in de auto heeft verstopt", zo luidt het bijschrift bij de beelden. De post kon rekenen op een flink aantal likes van Formule 1-fans.
Luchtig moment
Het grappige voorval vormt een zeldzaam lichtpuntje in een tot dusver uitdagend jaar voor de kopman van Red Bull. Waar hij in voorgaande jaren de sport domineerde, moet Verstappen het dit seizoen voorlopig doen met een zevende plaats in de WK-stand met 55 punten. De nieuwe RB22, voorzien van een Red Bull Ford DM01-krachtbron en een glanzende livery die geïnspireerd is op het ontwerp uit 2005, kan nog niet structureel meestrijden om de overwinningen. De lichten voor de achtste ronde van het wereldkampioenschap doven vanmiddag om 15:00 uur Nederlandse tijd. Verstappen zal alles op alles moeten zetten om op het Oostenrijkse asfalt naar voren te rijden en zijn puntentotaal in het klassement te vergroten. Of hij daarvoor alsnog een extra blikje energiedrank nodig heeft, blijft voorlopig de vraag.
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