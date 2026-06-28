Max Verstappen moet de Grand Prix van Oostenrijk na een crash in de kwalificatie vanaf de vijfde plek aanvangen, maar de Nederlander heeft een belangrijke strategische troef in handen. Volgens de officiële data van Pirelli beschikt de coureur van Red Bull Racing over meer verse bandensets dan zijn concurrenten vooraan de grid.

De viervoudig wereldkampioen kende een dramatisch slot van de zaterdag door in bocht negen van de baan te schieten. Hierdoor start hij achter polesitter George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton en kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Verstappen, die momenteel zevende staat in het klassement, bleef na zijn klapper overigens nuchter. "Knieën gestoten, komt wel goed", liet de coureur via de boordradio weten. Ook Russell houdt nog nadrukkelijk rekening met een inhaalrace van Verstappen: "Zeker met die update".

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Extra setjes mediums bieden strategische vrijheid

Op de Red Bull Ring wordt een tweestopper als de norm beschouwd vanwege de hoge baantemperaturen en de thermische belasting. Bandenleverancier Pirelli schuift een conservatieve strategie van medium-hard-hard naar voren, waarbij de eerste pitstop tussen ronde 17 en 23 plaatsvindt. Een tweede stop volgt dan in theorie tussen ronde 46 en 52. Omdat een rit door de pitstraat in Spielberg slechts twintig seconden kost, is inhalen relatief goed te doen, maar een driestopper wordt zonder safety car als te tijdrovend gezien.

Waar de coureurs van Mercedes en Ferrari in de top vier slechts één nieuwe set mediums over hebben, heeft Verstappen er nog twee tot zijn beschikking. Daarnaast heeft hij nog twee verse sets van de harde compound en twee gebruikte setjes softs. Dit opent deuren voor een vroege undercut als Verstappen vast komt te zitten in het verkeer. Met zijn extra set mediums kan Red Bull tevens kiezen voor een agressievere slotfase op sneller rubber. Mocht er rond het eerste pitstop-window een safety car naar buiten komen, dan kan het team relatief eenvoudig afwijken van de standaardstrategie zonder direct veel tijd te verliezen.

De weersomstandigheden kunnen de bandenslijtage vanmiddag verder op de proef stellen. Tijdens de race, die om 15:00 uur lokale en Nederlandse tijd van start gaat, stijgt de luchttemperatuur naar verwachting richting de 34 graden Celsius. Dit kan resulteren in asfalttemperaturen van ruim boven de vijftig graden. Hoewel de dag zonnig is begonnen, bestaat er vanaf de start wel een reële kans van veertig procent op lichte regenbuien of onweer.

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