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Laurent Mekies, Red Bull Racing, generic, 2026, Monaco

Mekies zoekt naar oorzaak crash Verstappen: 'Iedereen zit nu de data te bekijken'

Laurent Mekies, Red Bull Racing, generic, 2026, Monaco — Foto: © IMAGO
1 reactie

Mekies zoekt naar oorzaak crash Verstappen: 'Iedereen zit nu de data te bekijken'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies is momenteel nog niet duidelijk waarom Max Verstappen de controle over zijn RB22 in bocht negen tijdens de kwalificatie verloor. De Fransman was in eerste instantie best verrast over de tijden die de Nederlander kon rijden, maar gaat nu vooral in de data zoeken wat er misging.

Voor Verstappen was het een kwalificatie met twee gezichten. Zo kwam de Nederlander Q2 door met de hakken over de sloot, maar wist hij in Q3 mee te doen om de pole position. In het laatste rondje ging het echter mis. Bij het aansnijden van bocht negen brak de achterkant uit en klapte Verstappen in de muur.

Red Bull zoekt antwoorden

Mekies legt bij Viaplay uit dat het team nu naar oorzaken aan het zoeken is: “Het is nog wat te vroeg om precies te weten wat er is gebeurd. Hij verloor de auto in de voorlaatste bocht. Iedereen in de garage is nu de data aan het bekijken om precies te zien wat er is gebeurd, maar dat gaat nog een paar minuten duren. Het belangrijkste is dat het goed met hem gaat, en ik moet zeggen dat hij daar blijkbaar erg snel was.”

Pole position was niet mogelijk

De pole position zag Mekies echter niet naar Verstappen gaan, daarvoor was het gat simpelweg te groot: “Je wint geen races met ‘als’ en ‘maar’. Je zag de eerste run, hij zat er meteen goed bij. Ik denk dat hij P3 was na de eerste run. Pole position was waarschijnlijk buiten bereik, maar een plek op de eerste startrij was zeker mogelijk.”

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