Woensdag 31 mei 2023 14:33 - Laatste update: 14:43

Voor Formule 1-fans uit Duitsland biedt de uitzendgemachtigde, Sky Sports Deutschland, een gratis stream aan voor de Grand Prix van Spanje. De zender heeft vier 'free-to-air' races in gedachten en daarvan was de wedstrijd in Imola de eerste. Die Grand Prix ging niet door en dus zullen de Duitsers de wedstrijd in Spanje gratis uitzenden.

In Duitsland is Formule 1 nog altijd een moeilijk product om aan de man te brengen. Het land was volledig rood gekleurd in de hoogtijdagen van Michael Schumacher, maar daarna is de koningsklasse nooit meer zo populair geweest, ondanks de aanwezigheid van Mercedes binnen de sport. Ook Sebastian Vettel kon, ondanks zijn vier titels, niet de juiste snaar raken bij de Duitse fans en de sport is wereldwijd in de lift, maar niet in Duitsland. De zender RTL mocht per seizoen nog een aantal wedstrijden gratis uitzenden, maar zag van die deal af uit kostenoverwegingen. Sky zal die trend dus eigenhandig voortzetten.

Ambassadeur van de sport

Volgens het contract van Sky moeten vier van de 23 races toegankelijk zijn voor het grote publiek. Om aan deze eis te voldoen, heeft Sky besloten de groeiende trend van streaming op de tv-markt te omarmen en daarom zal het in 2023 vier races gratis uitzenden. In een gesprek met BILD zei Charly Classen, sportdirecteur van Sky Deutschland: "De maatschappij verandert in haar mediaconsumptie en streaming wordt steeds relevanter. Door de extra mogelijkheid van live Formule 1-verslaggeving op skysport.de, de Sky Sport-app en ons Sky Sport DE YouTube-kanaal, reageren we op deze veranderingen. Met onze berichtgeving zien we onszelf als ambassadeurs van een geweldige sport en willen we ons enthousiasme met zoveel mogelijk fans delen"

Nederlandse fans kregen soortgelijke belofte

In Nederland heeft Viaplay het stokje overgenomen van Ziggo Sport als Formule 1-uitzendgemachtigde. De partij gaf tijdens de introductie van het 2022-seizoen aan dat er zes wedstrijden op het open net te zien zouden zijn, maar alleen de Grand Prix van Nederland was voor iedereen gratis te zien. De andere vijf races, daar is verder nooit iets over bekend geworden.