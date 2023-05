Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Spanje

Redactie

Woensdag 31 mei 2023 10:31

De Formule 1 gaat na het weekend in Monaco met een sneltreinvaart door naar de volgende ronde van het wereldkampioenschap dat zich in Spanje zal gaan afspelen. Dit weekend staat niet alleen de race in Barcelona op het programma, ook de Formule E komt in actie en de elektrische klasse zit aankomend weekend in Jakarta. GPFans zet op een rijtje wat de diverse aanbieders dit weekend gaan tonen.

Max Verstappen heeft in Monaco niet alleen op de zaterdag tijdens een enerverende kwalificatiesessie de pole position weten te pakken. Ook op zondag was de Nederlander degene die aan de kop van het veld het hoofd koel wist te houden en in verraderlijke omstandigheden als eerst over de streep wist te komen. Inmiddels is de Nederlander 39 punten uitgelopen op teamgenoot Sergio Pérez en aankomend weekend krijgt het kampioenschap vervolg in Spanje.

F1 TV Pro

De streamingdienst van de Formule 1 zal dit weekend niet alleen de koningsklasse uitzenden, ook de Formule 3 en de Formule 2 komen in actie.

Donderdag 1 juni 17:30 uur - 17:55 uur Weekend warm-up vrijdag 2 juni 09:55 uur - 10:40 uur F3 vrije training vrijdag 2 juni 11:05 uur - 11:50 uur F2 vrije training vrijdag 2 juni 13:30 uur - 14:30 uur F1 eerste vrije training vrijdag 2 juni 15:00 uur - 15:30 uur F3 kwalificatie vrijdag 2 juni 15:55 uur - 16:25 uur F2 kwalificatie vrijdag 2 juni 17:00 uur - 18:00 uur F1 tweede vrije training zaterdag 3 juni 10:30 uur - 11:15 uur F3 Sprintrace zaterdag 3 juni 12:30 uur - 13:30 uur F1 derde vrije training zaterdag 3 juni 14:15 uur - 15:05 uur F2 Sprintrace zaterdag 3 juni 15:30 uur - 17:30 uur F1 kwalificatie zondag 4 juni 09:55 uur - 10:45 uur F3 Hoofdrace zondag 4 juni 11:25 uur - 12:30 uur F2 Hoofdrace zondag 4 juni 14:00 uur - 17:40 uur Grand Prix van Spanje

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in de tabel onder deze tekst te zien.

vrijdag 2 juni 13:20 uur F1 eerste vrije training vrijdag 2 juni 14:50 uur F3 kwalificatie vrijdag 2 juni 15:50 uur F2 kwalificatie vrijdag 2 juni 16:50 uur F1 tweede vrije training vrijdag 2 juni 19:25 uur Studio Formule 1: Shakedown zaterdag 3 juni 10:20 uur F3 Sprintrace zaterdag 3 juni 12:20 uur F1 derde vrije training zaterdag 3 juni 14:05 uur F2 Sprintrace zaterdag 3 juni 15:25 uur F1 Kwalificatie zondag 4 juni 09:55 uur F3 Hoofdrace zondag 4 juni 11:30 uur F2 Hoofdrace zondag 4 juni 13:20 uur Grand Prix van Spanje

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland zal ook de nodige aandacht aan de koningsklasse geven, maar ook het Formule E-kampioenschap is dit weekend te volgen.

vrijdag 2 juni 10:25 uur Formula E: Jakarta Vrije Training 1 (Ziggo Racing) Vrijdag 2 juni 22:30 uur Ziggo Sport Race Café Zaterdag 3 juni 03:05 uur Formula E: Jakarta Vrije Training 2 Zaterdag 3 juni 05:30 uur Formula E: Jakarta Kwalificatie Zaterdag 3 juni 11:00 uur Formula E: Jakarta Race Zondag 4 juni 09:30 uur Formula E: Jakarta Race Zondag 4 juni 14:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing Zondag 4 juni 16:00 uur Indycar: Streets of Detroit Final Warm-Up Zondag 4 juni 17:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1 en zal de race in Spanje nabespreken om 17:27 uur op NPO 1.

Zondag 4 juni 17:27 uur NOS Formule 1: GP van Spanje (samenvatting)

Goedemorgen GPFans

Aankomend weekend staat - door het wegvallen van de Grand Prix van Imola - de zevende race van de kalender op het programma in de Formule 1. In Montmeló, een gemeente in de provincie Barcelona, gaan de coureurs op het Circuit de Catalunya wederom de strijd met elkaar aan. Net als in Monaco, kunnen we ook in Spanje enige regenval tegemoet zien. Het belooft dus een bijzonder spannend weekend te gaan worden en Goedemorgen GPFans blikt daar aanstaande zondag om 10:00 uur op vooruit met onder meer tweevoudig Porsche Supercup-winnaar Larry ten Voorde en autocoureur Tim Coronel. De liveshow zal wederom gehost worden door presentator Sebastiaan Kissing en is te zien op het YouTube-kanaal van GPFans.