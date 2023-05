Jan Bolscher & Remy Ramjiawan

Donderdag 25 mei 2023 13:01 - Laatste update: 13:43

Nyck de Vries zit nog altijd te wachten op een goed resultaat, maar steekt na de afgelopen vijf races wel de hand in eigen boezem. De Nederlander kent nog geen vlekkeloze start van het jaar en erkent de fouten, maar vindt wel dat de snelheid aanwezig is, nu moet hij het allemaal aan elkaar knopen.

De Vries staat samen met Logan Sargeant onderaan na vijf races in het 2023-seizoen. Beide heren hebben nog altijd nul punten achter hun naam staan. De AlphaTauri is in 2023 niet de wagen waarmee steevast in de top tien kan worden gereden, maar De Vries heeft in de openingsfase van het seizoen ook net iets te veel fouten gemaakt. Monaco biedt de kans om af te rekenen met de teleurstellende seizoensstart en daar zet De Vries dan ook vol op in.

Artikel gaat verder onder video

'Ik probeer de berichten niet te lezen'

Onlangs kwam naar buiten dat Helmut Marko de gele kaart zou hebben uitgedeeld en in Monaco gaat De Vries tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, erop in. "Het is normaal om gesprekken te hebben met je baas. We hebben de afgelopen weken eigenlijk niet vaker dan normaal met elkaar gebabbeld en eerlijk gezegd is dat alles wat ik erover kan zeggen", legt de 28-jarige coureur uit. De Vries focust zich dan ook op zijn eigen taken en wil zich niet afleiden door alle berichten. "Ik probeer de media vooral niet te lezen tijdens de raceweekenden, want dat helpt me eigenlijk niet echt. Ik heb natuurlijk wel wat dingen opgepikt, maar dat komt meer omdat anderen mij daarover berichten, maar ik heb zelf niets gelezen."

'Moet altijd presteren en altijd leveren'

Toch kan de Nederlander niet heen om de mindere resultaten en er is al gesproken over eventuele vervangers. "Ik moet daarbij gelijk zeggen dat ik niet geschokkeerd ben (door de berichtgeving red.). Want dat hoort bij deze industrie en zo is het altijd geweest bij Red Bull, maar ook in de Formule 1. Ik ben er heilig van overtuigd dat de situatie niet anders is, dan aan het begin van het jaar. Je moet namelijk altijd presteren en altijd leveren en dat is zo mijn hele carrière geweest", zo laat hij zich strijdbaar uit.

Maakte te veel fouten

De afgelopen races maakte De Vries een aantal kostbare fouten en dat realiseert hij zichzelf ook. "Ik weet dat ik te veel fouten maak, dat geef ik open en eerlijk toe. De snelheid zat er echter wel op sommige momenten in en dat geeft me wel veel vertrouwen. Ik heb het alleen niet aan elkaar kunnen knopen. Maar de snelheid is aanwezig, maar ik maakte te veel fouten om er een goed resultaat aan vast te knopen, maar dat is onderdeel van de leercurve." De Vries heeft dan ook vertrouwen in een goede afloop: "Als ik mijn job op de baan doe, dan weet ik dat ik mijn carrière hier succesvol kan voorzetten. Dat is overigens ook altijd zo geweest."