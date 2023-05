Jeen Grievink

De transfercarrousel draait momenteel op volle toeren en Charles Leclerc wordt al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Bij de Duitse renstal zou er een ruil kunnen plaatsvinden met Lewis Hamilton, die op zijn beurt dan vertrekt naar Ferrari. Leclerc reageert nu op de geruchten en sluit een toekomstige transfer niet volledig uit.

De laatste dagen wordt er druk gespeculeerd over de toekomst van zowel Hamilton als Leclerc. Mogelijk gaat er een soort van ruil plaatsvinden, waarbij de twee coureurs van stoeltje wisselen. Ferrari zal echter diep in de buidel moeten tasten om Hamilton los te weken. Her en der worden bedragen genoemd van 40 miljoen dollar, maar Ted Kravitz zei onlangs al dat de Italiaanse renstal waarschijnlijk haar potentiële bod zou moeten verdubbelen om de échte aandacht van Hamilton te krijgen. Mercedes oriënteert zich op haar beurt alvast op een vervanger en zou wel wat zien in de diensten van Leclerc, wiens contract nog tot medio 2024 doorloopt.

Leclerc wil overstap naar Mercedes niet volledig uitsluiten

In aanloop naar de Grand Prix van Monaco, sprak Leclerc in zijn thuisland met Monaco Matin en daar werd hij geconfronteerd met de alsmaar toenemende geruchten over zijn toekomst. Als hem gevraagd wordt hoe hij tegen de verhalen rondom een overstap naar Mercedes aankijkt, wil Leclerc de geruchten noch bevestigen, noch ontkennen. "Geen commentaar", zo begint hij. "Maar deze situatie blijkt nieuw voor mij te zijn. Eerst werd ik direct aangekondigd bij Alfa Romeo en daarna kwam ik snel bij Ferrari met een langetermijncontract. Aangezien deze eind 2024 afloopt, kan ik begrijpen dat men erover spreekt."

Leclerc wil "niet liegen" tegen Ferrari

Dat de geruchten over een transfer naar Mercedes bestaan, is een feit, zo weet ook Leclerc. "Het gerucht bestaat, oké. Maar het stoort me niet", zo zegt hij. De Monegask zelf lijkt ook nog niet te weten waar zijn toekomst ligt, want een nieuwe deal met Ferrari is er nog niet. "Er zijn geen onderhandelingen gestart", aldus de 25-jarige man uit Monte Carlo, die wel benadrukt dat Ferrari de weg naar boven moet vinden als ze hem willen behouden. "We gaan niet tegen elkaar liegen", zo spreekt Leclerc klare taal.