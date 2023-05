'Pérez genoemd in stoelendans rondom Hamilton en Ferrari', nieuwe regel FIA | GPFans Recap

Lars Leeftink

Woensdag 24 mei 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet de FIA weten dat er een nieuwe regel komt omtrent dubbel geel in bepaalde sectors tijdens een virtual safety car of safety car, werd de naam van Sergio Pérez genoemd in de geruchten omtrent Lewis Hamilton en Ferrari, raakte Carlos Sainz lichtgeblesseerd in Monaco en maakte Helmut Marko een einde aan de verkoopgeruchten omtrent AlphaTauri. Dit is de GPFans Recap van 24 mei.

FIA voert regelwijziging door: snelheidslimiet in sectoren met dubbel geel

De FIA heeft voorafgaand aan het raceweekend in Monaco per direct een regelwijziging doorgevoerd, niet voor het eerst dit seizoen. Het gaat dit keer om een snelheidslimiet tijdens situaties waarbij er dubbel geel is rondom een safety car of virtual safety car.

Sainz raakt geblesseerd tijdens voetbalwedstrijd: is hij fit genoeg om te racen?

Zorgen over de fysieke gesteldheid van Carlos Sainz. De Ferrari-coureur kwam in actie tijdens de jaarlijkse voetbalwedstrijd met F1-rijders in Monaco, maar moest het veld geblesseerd verlaten. Is hij fit genoeg om komend weekend het gaspedaal weer in te trappen?

'Pérez mogelijke vervanger Hamilton bij Mercedes mocht deal met Ferrari tot stand komen'

De naam van Sergio Pérez is gevallen als het gaat om de mogelijke vervangers van Lewis Hamilton bij Mercedes, mocht de Brit tot een akkoord komen met Ferrari. Het zijn geruchten die sinds deze week steeds hardnekkiger worden. Volgens de laatste geruchten zou de Mexicaan een optie zijn om Hamilton op te volgen vanaf 2024.

Kravitz lacht Ferrari-bod op Hamilton weg, stelt jaarsalaris van 80 miljoen voor

Ted Kravitz moet bijna lachen om de pogingen van Ferrari om Lewis Hamilton naar Maranello te halen. De Sky Sports F1-reporter noemt het jaarsalaris van 40 miljoen pond aan de lage kant en stelt dat Ferrari eerder met het dubbele over de brug moet komen.

Marko maakt eind aan verkoopgeruchten: "AlphaTauri blijft in handen van Red Bull"

Dr. Helmut Marko maakt bij het Duitse Formel1.de een eind aan alle verkoopgeruchten rondom zusterteam AlphaTauri. De adviseur van Red Bull Racing bevestigt namelijk dat het team niet van de hand wordt gedaan en dat het de banden met Red Bull zelfs gaat aanhalen.