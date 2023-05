Sainz raakt geblesseerd tijdens voetbalwedstrijd: is hij fit genoeg om te racen?

Jordy Stuivenberg

Woensdag 24 mei 2023 10:35 - Laatste update: 11:15

Zorgen over de fysieke gesteldheid van Carlos Sainz. De Ferrari-coureur kwam in actie tijdens de jaarlijkse voetbalwedstrijd met F1-rijders in Monaco, maar moest het veld geblesseerd verlaten. Is hij fit genoeg om komend weekend het gaspedaal weer in te trappen?

Sainz kwam met collega’s Charles Leclerc, Pierre Gasly en Fernando Alonso in actie in het stadion van AS Monaco. Zij wonnen met 4-3 van het sterrenteam van Monaco, maar het belangrijkste doel was om geld in te zamelen voor het goede doel. Sainz haalde het einde van de wedstrijd niet vanwege zijn blessure en de beelden die volgden baarden veel mensen zorgen. Het bovenbeen van de Spanjaard werd namelijk ingezwachteld en dat is natuurlijk geen goed teken, zo kort voor het raceweekend.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1-journalist Giuliano Duchessa was aanwezig bij de wedstrijd en stelde in eerste instantie dat er geen duidelijkheid was over de ernst van de blessure. Daarover zou in de loop van woensdagochtend meer duidelijk worden. Het verlossende woord volgde gelukkig gisterenavond al: “Eerder dan verwacht, maar gelukkig lijkt het alleen om een lichte kneuzing te gaan. Alles lijkt oké.”

Ook buiten het blessurenieuws van Sainz was het geen al te beste avond voor de Ferrari-coureurs. Leclerc lag al na 90 seconden op zijn gezicht en dat werd massaal gedeeld op social media. Hij miste ook twee grote kansen, waaronder één op aangeven van Sainz. Het is voor Leclerc te hopen dat hij daarmee zijn portie pech voor deze week achter de rug heeft en op het circuit zonder problemen zijn ding kan doen.