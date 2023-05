Lars Leeftink

Woensdag 24 mei 2023 19:16 - Laatste update: 19:20

De FIA heeft voorafgaand aan het raceweekend in Monaco per direct een regelwijziging doorgevoerd, niet voor het eerst dit seizoen. Het gaat dit keer om een snelheidslimiet tijdens situaties waarbij er dubbel geel is rondom een safety car of virtual safety car.

Eerst was het zo dat coureurs een bepaalde delta (VSC) moesten aanhouden of gewoon achter de safety car moesten blijven en snelheid verminderen. Vanaf nu is dit dus deels verleden tijd. Coureurs moeten zich aan een bepaalde snelheidslimiet houden in situaties waarin er in een sector dubbel geel wordt gezwaaid. De coureurs zullen zowel via de boardradio als op hun stuur en via de baan gewaarschuwd worden voor de sectoren waarin deze limiet gaat gelden.

Artikel gaat verder onder video

Olivier Hulot, hoofd van de elektronische afdeling van de FIA, legt uit hoe dat in zijn werking gaat. "Onder een Virtuele Safety Car, wanneer een coureur het dubbele geel inrijdt, is wat hij op het dashboard ziet nul. Dus: de delta-tijd wordt gereset, en hij moet dan onder de nieuwe snelheidslimiet rijden. Hij krijgt vervolgens weer een positieve of negatieve delta ten opzichte van die snelheidslimiet. Het is dus hetzelfde principe als voorheen, behalve dat het specifiek is voor een dubbele gele zone."

OOK INTERESSANT: Internet reageert op deal Honda en Aston Martin: "Alonso kampioen op zijn 45ste!"

Uitleg FIA

Tim Goss, technisch directeur van de FIA, legt op de site van de FIA uit waarom deze regel meteen, vanaf het weekend in Monaco, wordt doorgevoerd. "We willen de coureurs een extra hulpmiddel geven om het racen tijdens incidenten nog veiliger te maken. We gebruiken al enkele jaren deltatijden tijdens de VSC en safety car, wat refereert aan de limiet die we op het circuit hebben. Tijdens een neutralisatie of VSC werden coureurs via het scherm op hun stuur en via toontjes in het oor op de hoogte gebracht van de deltatijden. Ze moesten een positieve waarde aanhouden, dat hield in dat ze langzamer gaan dan de referentietijd. Er zijn echter gevallen waarin auto's op legitieme wijze tijdelijk hun snelheid verhoogden om tijd terug te winnen, die ze eerder verloren waren. We willen nu dat de auto's trager gaan rijden tijdens dubbele gele vlaggen onder een VSC of echte safety car. Daarom geldt nu een snelheidslimiet in gebieden met dubbel geel."

Nadeel

Er is door deze regelwijziging mogelijk ook een nadeel. Omdat het dus voor bepaalde sectoren gaat gelden, moeten coureurs in die sector zich dus aan een limiet houden. Coureurs die achter of voor deze coureurs in een andere sector rijden hoeven dit niet, wat een voordeel zou kunnen zijn voor deze coureurs. Volgens Goss is dit niet van belang en staat veiligheid voorop. "Als een auto door dubbel geel rijdt en moet afremmen, maar een ander niet, dan wordt er tijd verloren. Voor de FIA staat veiligheid voorop. Bij gevaar of marshals op de baan moeten we de risico's minimaliseren."