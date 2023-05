Lars Leeftink

De naam van Sergio Pérez is gevallen als het gaat om de mogelijke vervangers van Lewis Hamilton bij Mercedes, mocht de Brit tot een akkoord komen met Ferrari. Het zijn geruchten die sinds deze week steeds hardnekkiger worden.

Maandag kwam er vanuit Britse media naar buiten dat Ferrari al gesprekken aan het voeren was met de zevenvoudig wereldkampioen en dat ze bereid waren om 40 miljoen pond te betalen voor zijn diensten. Even later werd door Italiaanse media ook naar buiten gebracht dat er gesprekken zijn met Charles Leclerc over het verlengen van zijn contract. Er werd toen nog niet over Hamilton gesproken, maar een dag later deed La Gazzetta dello Sport dat wel. Zij stelden dat de gesprekken 'reëel' zijn en Carlos Sainz de verliezer van deze stoelendans kan zijn. Leclerc en Hamilton zou het rijdersduo moeten worden van Ferrari in 2024, maar met het vertrek van Hamilton moet er naast George Russell nog een stoeltje ingevuld worden. Daarvoor zou Mercedes kijken bij Red Bull Racing.

Perez naar Mercedes?

De Mexicaanse coureur heeft een contract tot 2024 bij Red Bull en Hamilton heeft nog tot eind 2023 contract bij Mercedes. Dat betekent dat Pérez een jaar van zijn contract bij Red Bull zou moeten opgeven om naast George Russell te zitten in de Silver Arrows. Volgens BenzInsider, is Pérez een naam die wordt genoemd om de positie van de zevenvoudig kampioen in te nemen. "In het verlengde hiervan [het bod op Hamilton van Ferrari] is er weer een naam opgedoken in de mix die de lege stoel bij Mercedes zou kunnen vullen. Dat is niemand minder dan ervaren coureur Sergio Pérez, die momenteel contract heeft bij Red Bull", aldus de site.

Wolff in ontkent

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft voor nu tegenover Fan Nation ontkent dat hij met Pérez heeft gesproken. "Het is complete onzin. Ik heb Sergio nooit gebeld. Hij is een goede vent en ik respecteer hem, maar ik heb nog nooit met hem gesproken en ik heb geen contact gehad met een andere coureur."