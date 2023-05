Kravitz lacht Ferrari-bod op Hamilton weg, stelt jaarsalaris van 80 miljoen voor

Jordy Stuivenberg

Woensdag 24 mei 2023 09:25

Ted Kravitz moet bijna lachen om de pogingen van Ferrari om Lewis Hamilton naar Maranello te halen. De Sky Sports F1-reporter noemt het jaarsalaris van 40 miljoen pond aan de lage kant en stelt dat Ferrari eerder met het dubbele over de brug moet komen.

De geruchten over de Italiaanse toenadering worden steeds serieuzer. Hamilton loopt eind dit seizoen uit zijn contract bij Mercedes en dat maakt hem vrij om te gaan waar hij wil. Mercedes wil hem graag behouden, maar iemand met de kwaliteiten van Hamilton staat natuurlijk ook op de radar bij andere teams. Ferrari lijkt te beseffen dat het een nieuwe kopman nodig heeft om weer echt succesvol te worden en is bereid om ver te gaan voor Hamilton, maar volgens Kravitz kan er nog wel een zak geld bij.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari zou Hamilton een jaarsalaris van 40 miljoen pond geboden hebben, maar Kravitz heeft het idee dat de Brit nu meer verdient. “Ik denk dat 40 miljoen aan de lage kant is voor Hamilton”, zegt hij in de Sky F1-podcast. “Het is waarschijnlijk vijf miljoen minder dan zijn huidige salaris. Dat gaat Mercedes hem ook wel bieden voor de rest van zijn loopbaan, terwijl ook een samenwerking voor de lange termijn van waarde is voor Lewis. Daarnaast denk ik dat Ferrari op dit moment iedereen wil hebben."

Ferrari wil ver gaan

“Iedereen staat op het verlanglijstje van Ferrari, omdat Fred Vasseur heeft gezegd dat hij een topteam om Carlos Sainz en Charles Leclerc wil bouwen. Ze hebben ook Adrian Newey heel veel geld geboden. Ze zitten achter de grote namen in de Formule 1 aan, omdat ze terug naar de top willen. Ik denk dat het geen verrassing is als ze Hamilton alles bieden. Als John Elkann (Ferrari-president - red.) hem 80 miljoen pond biedt, dan heeft hij de aandacht te pakken.”

Toch denkt Kravitz niet dat Hamilton over te halen is voor hij opnieuw succesvol is geweest bij Mercedes. “Ik verwacht niet dat hij Mercedes verlaat. Misschien als hij die magische achtste titel pakt, nadat Mercedes de auto op orde heeft. Dan zou het mooi zijn om te zien of het hem lukt nog een keer kampioen te worden in een Ferrari, maar dan is hij ondertussen al in de 40.”