Remy Ramjiawan

Woensdag 24 mei 2023 14:31 - Laatste update: 14:32

Dr. Helmut Marko maakt bij het Duitse Formel1.de een eind aan alle verkoopgeruchten rondom zusterteam AlphaTauri. De adviseur van Red Bull Racing bevestigt namelijk dat het team niet van de hand wordt gedaan en dat het de banden met Red Bull zelfs gaat aanhalen.

Aan het begin van het jaar werd er gesproken over een eventuele verkoop van het opleidingsteam van Red Bull Racing. Die geruchten zijn overigens altijd ontkend, wel was duidelijk dat de leiding van Red Bull niet tevreden was over de huidige stand van zaken bij het Italiaanse team. Daarvoor heeft het team al enkele veranderingen doorgevoerd. Laurent Mekies zal namelijk van Ferrari overkomen om teambaas Franz Tost te gaan vervangen, al moeten de details van de overgang nog worden uitgewerkt.

AlphaTauri blijft in handen van Red Bull

Hoewel AlphaTauri dus achter de schermen flink wordt gewijzigd, bevestigt Marko dat het team nog altijd onder de vleugels van Red Bull zal opereren. "De beslissing is genomen. AlphaTauri blijft volledig in handen van Red Bull en zal gerund blijven worden als een junior team", zo legt hij uit. Wel is het de bedoeling dat het team meer gaat profiteren van de samenwerking met Red Bull en daarom wordt er personeel vanuit Faenza overgeplaatst naar Bicester (Verenigd Koninkrijk). "De samenwerking met Red Bull Racing zal hechter zijn, ook qua kostenplafond en synergieën", zo heeft Marko afgesproken met de CEO van het merk, Oliver Mintzlaff.

Naamsverandering

Dat er personeel wordt overgeheveld naar de locatie in het Verenigd Koninkrijk betekent overigens niet dat het team haar Italiaanse identiteit verliest, want de fabriek in Faenza zal nog steeds de plek zijn waar de auto's zullen worden geproduceerd. Tot en met 2019 ging het team door het leven als Toro Rosso en dat is inmiddels veranderd naar het kledingmerk AlphaTauri. Maar Franz Tost onthult dat daar wellicht een eind aan komt. "Dat is nog niet beslist. Dat is in handen van Red Bull, hoe ze het team dan in de toekomst willen noemen."