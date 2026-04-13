Tombazis of the FIA

Tombazis onthult plan om klachten aan te pakken: 'Aanpassingen mogelijk in twee fases'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

FIA-topman Nikolas Tombazis onthult dat de oplossingen die nodig zijn om de Formule 1 te verbeteren mogelijk in twee fasen komen. Zo kunnen er op korte termijn enkele tweaks worden uitgevoerd aan het energiebeheer, zodat de kwalificatie weer meer gaat lijken op wat het was. Daarnaast zou er een tweede fase kunnen komen waarin grotere ingrepen worden uitgevoerd.

Hoewel de lentestop momenteel aan de gang is, wordt er achter de schermen druk overlegd over het huidige reglement. De eerste drie grands prix zijn namelijk al verreden, waarin het nieuwe tijdperk in de Formule 1 te aanschouwen was. De kwalificatie is niet langer een sessie waarin de limiet wordt opgezocht, want in veel bochten wordt er nu juist energie bespaard, die op een volgasstuk kan worden ingezet. Tijdens de races spelen de jojo-inhaalmanoeuvres de boventoon, waarbij coureurs elkaar simpelweg inhalen omdat een rivaal het elektrische vermogen heeft verloren. In het laatste geval ging het goed mis bij Oliver Bearman in Suzuka. De Haas F1 Team-coureur wilde Franco Colapinto voorbij, maar zag hem wel heel snel naderen. Via de buitenlijn week hij uit, kwam op het gras terecht en klapte met ongeveer 50G in de bandenstapels.

Energieregels

De FIA is daarom bezig om vooral op het gebied van veiligheid het een en ander te veranderen. "Deze regels zijn wat we gezamenlijk energiemanagementregels noemen; ze vereisen geen hardwarewijzigingen, maar kunnen wel enkele aanpassingen in instellingen en software vereisen. Het zijn veranderingen die in principe al zeer vroeg kunnen worden ingevoerd en die de kern raken van het oplossen van problemen rond naderingssnelheid of de tevredenheid van de coureurs", zo legt Tombazis uit bij Autoracer.

Gefaseerd oplossen

De Griek stelt daarnaast voor om de wijzigingen gefaseerd door te voeren, waarbij in fase twee grotere problemen kunnen worden aangepakt: "We zouden kunnen besluiten om een fase 1 en een fase 2 uit te voeren, waarbij we fase 2 misschien wat meer tijd geven zodat fabrikanten enkele aanpassingen kunnen doorvoeren.” Tombazis trekt de vergelijking: “Je kunt theoretisch leren hoe je viool speelt, maar zolang je het niet daadwerkelijk doet, begrijp je niet noodzakelijk wat het inhoudt."

Overleg tussen FIA, FOM en teams

Op 20 april komt de FIA samen met de teams om knopen door te hakken. Daarbij hoopt de topman dat er vooral eensgezindheid zal zijn om de problemen aan te pakken: "Ik hoop op brede consensus, dat de teams ons steunen en dat we niet in een positie terechtkomen waarin we te veel moeten discussiëren."

Max Verstappen FIA Verstappen Carlos Sainz 2026 2026-reglement

Doornbos geen fan van terugkeer V8-motor: 'Dan ga je achteruit in plaats van vooruit'

FIA-topman Tombazis geeft tekst en uitleg over eventuele regelwijzigingen

Verstappen wijst naar houding: "Ben recht door zee, misschien is dat moeilijk te waarderen"

32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar

Olav Mol wuift afhakende F1-fans weg: "Ruggengraat van een dode zalm"

'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen' Interview

'Verstappen kan mee naar McLaren', Jos over toekomstplannen Max | GPFans Recap Recap

Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken" George Russell

Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull' FORMULE 1

