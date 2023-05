'Moeder Verstappen had F1 in gekund', Horner duidelijk over nummer één bij Red Bull | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zondag 21 mei 2023 21:49

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er toch weer het één en ander naar buiten. Zo komt Eddie Jordan superlatieven tekort over Sophie Kumpen, de moeder van Max Verstappen, waarvan hij denkt dat ze prima in de Formule 1 had kunnen racen. De afgelopen maanden leek de Formule 1 in de verkoop te staan, maar Liberty Media spreekt de geruchten tegen en Christian Horner schept voor eens en altijd duidelijkheid over de nummer één positie binnen Red Bull Racing. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Kvyat had graag naast Verstappen gereden bij Red Bull: "Was interessant geweest"

Daniil Kvyat was uiteindelijk degene die zijn stoeltje in 2016 moest opgeven voor Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Rus heeft genoeg gezegd over de gedwongen degradatie naar Toro Rosso (AlphaTauri), maar vindt het vooral jammer dat hij niet naast Verstappen heeft kunnen racen. De Nederlander is namelijk 'te verslaan' zo stelt hij.

Jordan: "Moeder Verstappen had de Formule 1 in gekund als coureur"

Jos Verstappen heeft zijn jaren in de Formule 1 doorgebracht, maar die andere ouder van Max Verstappen, Sophie Kumpen, had ook de potentie om de hoogste klasse van de autosport te bereiken, zo vindt voormalig teambaas Eddie Jordan. Aan het talent van de Belg lag het in ieder geval niet.

Domenicali niet bang voor vroegtijdig vertrek Verstappen: "Hij blijft langer in de sport dan ik"

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft de uitspraken van Max Verstappen over de alsmaar voller wordende Formule 1-kalender, waardoor de Nederlander overweegt om te stoppen na 2028, ook gehoord en reageert bij Mail Sport op de uitspraken van de Red Bull-coureur. De Italiaanse CEO is juist blij dat coureurs zich uitspreken, maar wijst wel naar hun rol, als onderdeel van een groter geheel.

Liberty Media gaat tegen geruchten over verkoop F1 in: "Dat is niet aan de orde"

Greg Maffei, voorzitter en CEO van Liberty Media, heeft tijdens een conferentie duidelijk aangegeven dat de Formule 1 momenteel niet te koop is. Deze geruchten kwamen de laatste tijd steeds meer naar buiten en werden door onder meer de FIA niet echt de kop ingedrukt.

Horner schept duidelijkheid over nummer één positie binnen Red Bull Racing

Hoewel Christian Horner al enkele keren heeft aangegeven dat Red Bull Racing niet met een eerste en tweede coureur werkt, legt hij in de podcast Extraordinary Tales with Seb Coe nogmaals uit hoe het werkt bij het team. De afgelopen maanden werd er gehint op een situatie waarbij Max Verstappen de voorkeur zou krijgen boven Sergio Pérez, maar de teambaas heeft al vaker over een gelijke behandeling gesproken.