Volgens Eddie Jordan was de moeder van Max Verstappen, Sophie Kumpen, in staat geweest om de Formule 1 te halen als ze toen die kans had gekregen en de mogelijkheden daar waren. Jordan, zelf coureur geweest in F1, weet dit vrij zeker.

In de podcast Formula For Success zit Jordan met voormalig Red Bull-coureur David Coulthard te praten over vrouwen in de Formule 1. Coulthard opent het gesprek door te stellen dat hij de komende jaren een vrouw in de Formule 1 ziet rijden. "Ik geloof dat er in de komende tien jaar, zo niet eerder, een waardige vrouw in de Formule 1 zal racen. Het gaat erom dat je kansen kunt creëren en je vaardigheden op dezelfde manier kan en mag ontwikkelen als een Verstappen of een Lewis Hamilton.”

Vervolgens haakt Jordan in op dit gesprek door te stellen dat de moeder van Verstappen zo getalenteerde coureur was dat ze, als de mogelijkheid daar was geweest, de Formule 1 had kunnen halen. "Ik denk dat de moeder van Max Verstappen een serieuze, absoluut geweldig snelle meid was, en zij had volgens mij zonder enige twijfel de F1 in gekund. Het probleem was dat er geen mechanisme was om haar te helpen.” Een kans kreeg ze dan ook niet, en in plaats daarvan ziet ze haar zoon momenteel de Formule 1 domineren.

Sinds zijn debuut in de Formule 1 in 2015 heeft Verstappen meerdere records in de sport op zijn naam geschreven. Dit deed hij onder meer tijdens zijn debuut in 2015, tijdens zijn eerste race namens Red Bull Racing in 2016 tijdens de GP van Spanje en in het dominante seizoen 2022. Verstappen won zijn eerste wereldkampioenschap in 2021 en lijkt in 2023 een goede kans te maken om zijn derde op rij te winnen. Het is een prestatie waarvan slechts vier andere coureurs kunnen zeggen dat ze die bereikt hebben. Niet alleen vriendin Kelly Piquet en vader Jos Verstappen, maar ook de moeder van Verstappen hebben hierbij buiten de baan een belangrijke rol gespeeld.