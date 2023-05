Lars Leeftink

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een goede zaterdag in Indianapolis op succesvolle wijze afgesloten. Volgende week staat de Indy 500 op het programma, waar dit weekend het klassieke kwalificatieweekend voor verreden wordt. Met een snelheid van 375,613 kilometer per uur was alleen Alexander Rossi qua gemiddelde snelheid sneller over vier rondjes. Qua tijd bleek VeeKay op P4 te eindigen, waardoor hij met een goed gevoel naar de tweede kwalificatiedag op zondag gaat: de Fast Twelve-sessie en mogelijk de Fast Six-sessie.

Voor die kwalificatie op zondag komen alleen de beste twaalf in aanmerking, waar VeeKay na zaterdag dus bij bleek te zitten. Vervolgens gaan zondag de beste zes nog door naar de laatste sessie, waarin de coureurs strijden om P1 voor de Indy 500. Na de eerste kwalificatiedag in Indianapolis blikt VeeKay tevreden terug. "Het ging erg goed. Na de goede trainingsresultaten had ik stiekem wel verwacht bij de snelste twaalf te staan, maar om er dan ook daadwerkelijk tussen te komen geeft uiteraard een heel goed gevoel. Chevrolet heeft haar zaken goed voor elkaar en op Ed Carpenter Racing kan ik op deze oval altijd rekenen.”

Andere aanpak

Daar waar de meestvoorkomende aanpak was om twee keer naar buiten te gaan, deed VeeKay dit niet. “Veel coureurs zijn na hun eerste run nogmaals naar buiten gegaan, maar wij zagen daar geen meerwaarde in. We hadden onze vierde tijd nog een beetje scherper kunnen stellen en wellicht daarmee wat posities gewonnen, maar aangezien de omstandigheden tijdens de Fast Twelve totaal verschillend zijn aan die van zaterdagmiddag, vonden wij het de onnodige risico’s niet waard. Er kan zondag nog wat downforce af, dus ik kan nog sneller.”

Zondag

Zondag staat de tweede kwalificatiedag op het programma, een dag die gaat bepalen wat de startopstelling gaat worden voor de race van volgende week. VeeKay ziet een uitdaging, maar heeft er ook zin in. "McLaren en Ganassi zijn met elk vier bolides door naar de beste twaalf. Ik ben de enige ECR-coureur en dat kan een nadeel zijn, omdat wij enkel de data van mijn wagen hebben, terwijl de concurrentie vier ijzers in het vuur heeft. Toch acht ik een plaats bij de beste zes mogelijk, ook omdat me dat in de vorige drie jaren telkens is gelukt. We gaan het zien, ik heb er zin in.” Het doel voor VeeKay zal zijn om bij de beste zes te zitten, zodat hij mee kan strijden om de eerste plek in de tweede sessie op zondag. De kwalificatiezondag begint om 17:00 uur Nederlandse tijd.