Volgens Daniil Kvyat was het 'interessant' geweest als hij in 2016 naast Max Verstappen in een Red Bull Racing-auto had kunnen rijden. De Rus denkt namelijk nog steeds dat de Nederlander 'te verslaan is'.

Verstappen maakte in 2015 tijdens de Grand Prix van Australië als jongste coureur ooit zijn debuut in de Formule 1. Hij scoorde dat seizoen, tevens als jongste coureur ooit, meteen punten en maakte indruk naast Carlos Sainz. In 2016 maakte hij gedurende het seizoen de overstap naar Red Bull Racing, waarna hij meteen won in Spanje. Inmiddels heeft de Nederlander twee wereldkampioenschappen achter zijn naam staan en gaat hij in 2023 een kans krijgen om zijn derde op rij te veroveren, iets wat maar vier andere coureurs in de geschiedenis van de sport is gelukt.

Kvyat over Verstappen

In de podcast van Track Limits geeft Kvyat aan dat de Nederlander wel degelijk te verslaan is in de Formule 1. "Je moet hem de eer geven, hij levert fantastisch werk. Hij is ongelooflijk sterk in de zij-aan-zij-duels en misschien is hij daarin zelfs de sterkste. Maar ik denk ook dat iedereen te verslaan is." Toch moet ook Kvyat toegeven dat het lastig is momenteel. "Op dit moment creëert zijn team de perfecte omstandigheden. Red Bull geeft hem alles wat hij nodig heeft. Hij krijgt alles wat hij wil."

Kvyat over Red Bull

Het was in 2016 Kvyat die door Verstappen vervangen werd bij Red Bull. Daar waar de Rus terug moest naar Toro Rosso, begon Verstappen naast Daniel Ricciardo uit te blinken. Kvyat vindt het vooral jammer dat hij nooit naast Verstappen heeft mogen rijden. Ook Kvyat moest bij Toro Rosso beginnen en baalt dat hij na zijn promotie naar Red Bull Racing niet de kans heeft gekregen om teamgenoot te zijn van de Nederlander. "Voor mij was hij in het begin gewoon de volgende coureur die zich bij het team moest voegen. Dat leek even zo, maar uiteindelijk promoveerde ik naar Red Bull. Helaas hebben we nooit naast elkaar gereden, dat zou interessant zijn geweest."