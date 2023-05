Lars Leeftink

Zondag 21 mei 2023 11:03 - Laatste update: 11:43

Greg Maffei, voorzitter en CEO van Liberty Media, heeft tijdens een conferentie duidelijk aangegeven dat de Formule 1 momenteel niet te koop is. Deze geruchten kwamen de laatste tijd steeds meer naar buiten en werden door onder meer de FIA niet echt de kop ingedrukt.

Liberty Media is sinds 2017 de eigenaar van de Formule 1, nadat het eind 2016 de raceklasse kocht van Bernie Ecclestone. Het begin van deze periode ging vrij moeizaam en verliep eigenlijk zoals de jaren ervoor ook verliepen. Mercedes domineerde en de Formule 1 was niet per se een populaire sport over de hele wereld. Inmiddels is dit allemaal veranderd en wordt er steeds meer afgevraagd of er nog rek zit in de waarde van de Formule 1. Onder meer Mohammed Ben Sulayem, president van de FIA, liet begin 2023 al merken dat er een bod van 20 miljard dollar vanuit Saoedi-Arabië was geweest. Een bod waarvan hij vond dat het 'overdreven' was. Alleen geld zou niet voldoende zijn, er moet ook een goed plan achter zitten wil de Formule 1 verkocht worden. Vlak na de uitspraken op Twitter liet Liberty Media al weten niet blij te zijn met deze uitspraken, omdat het de geruchten omtrent een mogelijke verkoop alleen maar aanwakkert en tevens de waarde van een eventueel verkoopbedrag naar beneden haalt.

Verkoop geen optie

Tijdens een conferentie rondom de Moffett Nathanson Media and Communications Summit liet Maffei weten dat een verkoop van de rechten niet aan de orde is. "De mensen die ons goed kennen, weten dat we niet gaan verkopen. Dat is niet aan de orde. We zijn als Liberty Media enorm enthousiast over de Formule 1, de staat waarin zich dat bevindt en de richting die we opgaan met de sport. Kijk naar de populariteit, de omzet. Het gaat allemaal de goede kant op. Er is een toename van fans, partners en nieuwe promotors. Wie ons kent, weet dat we niet gaan verkopen."

Populariteit F1

De Formule 1 is sinds het spectaculaire seizoen 2021 populairder dan ooit geworden. Onder de leiding van Liberty Media is de Formule 1 inmiddels op bijna elk bewoond continent, op Afrika na, aan het racen en maakt de Formule 1 vooral stappen in de Verenigde Staten. Dit jaar staan er drie races in het land op het programma, waaronder een nieuwe race in Las Vegas. De sport is vooral gegroeid door de Netflix-serie Drive to Survive, waar vanuit de Formule 1-coureurs wel aardig wat kritiek op is. Het heeft er echter wel voor gezorgd dat de populariteit en de waarde van de sport enorm is gestegen.