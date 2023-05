Remy Ramjiawan

Zondag 21 mei 2023 19:49

Hoewel Christian Horner al enkele keren heeft aangegeven dat Red Bull Racing niet met een eerste en tweede coureur werkt, legt hij in de podcast Extraordinary Tales with Seb Coe uit dat de coureur die voorop ligt altijd de eerste keuzes mag maken. De afgelopen maanden werd er gehint op een situatie waarbij Max Verstappen de voorkeur zou krijgen boven Sergio Pérez, maar de teambaas heeft al vaker over een gelijke behandeling gesproken.

Red Bull Racing lijkt ook in 2023 op eenzame hoogte te staan als het gaat om de prestaties op de baan. Tot op heden heeft het Oostenrijkse team namelijk alle races weten te winnen, inclusief de sprintrace in Bakoe. Het heeft ervoor gezorgd dat de titelstrijd waarschijnlijk tussen het duo van Red Bull Racing zal worden uitgevochten. Hoewel de contractduur van beide heren natuurlijk al iets zegt over de intentie van het team, geeft Horner aan dat er qua racen geen voorkeursbehandeling is.

Open kaart spelen

In Miami gingen de geruchten heel even rond dat Pérez niet op de hoogte werd gehouden van de opkomende Verstappen, maar achteraf bleek dat de Mexicaan prima wist wat achter hem gebeurde. Het tekent de stemming waarbij vooral fans van Pérez vermoeden dat Verstappen wordt voorgetrokken. "Natuurlijk krijg je soms conflicten tussen je coureurs. Maar ik denk dat het belangrijkste als team is om open kaart te spelen, om ze gelijk te behandelen. We hebben geen nummer één coureur", zo benadrukt de Brit nogmaals.

Nummer één coureur

Toch moeten er soms keuzes worden gemaakt, waarbij de ene coureur het voordeel boven de andere krijgt. Ook daar heeft Horner een simpel antwoord voor: "Onze nummer één coureur is degene die voorop ligt op het circuit, en dat verdien je door wat je op het circuit doet, niet door een contract. En dat is de manier waarop we altijd gewerkt hebben", aldus Horner.