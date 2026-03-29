De FIA heeft een officiële verklaring naar buiten gebracht in reactie op de flinke crash van Oliver Bearman. De autosportbond erkent dat er veel discussie is over de regels, maar benadrukt dat de eerste races operationeel succesvol zijn verlopen en dat er altijd al ruimte was ingebouwd voor eventuele aanpassingen

Tijdens de openingsfase van dit seizoen is er veel te doen geweest om de prestaties van de nieuwe bolides. Uit analyses van Nederlandse media blijkt dat de auto's momenteel één tot drie seconden per ronde langzamer zijn dan de generatie van vorig jaar. Vooral het extreme energiebeheer stuit op weerstand bij de coureurs. De nieuwe krachtbronnen leunen voor de helft op elektrisch vermogen, waarbij de MGU-K is opgeschroefd naar 350 kilowatt en de MGU-H is verdwenen. Dit leidt ertoe dat coureurs op de rechte stukken soms vroegtijdig vermogen verliezen, een fenomeen dat bekendstaat als 'clipping'. Max Verstappen uitte eerder dit seizoen al felle kritiek door de nieuwe koningsklasse te omschrijven als "Formula E op steroïden".

Ruimte voor aanpassingen

Op zondag was er een flinke crash van Ollie Bearman nadat hij de flink vaart minderende Franco Colapinto moest ontwijken. Hierdoor vloog hij op hoge snelheid de muur in, wat de nodige commotie veroorzaakte. De FIA reageert nu met een statement: "Sinds de introductie ervan zijn de reglementen het onderwerp van voortdurende discussies tussen de FIA, teams, motorfabrikanten, coureurs en de FOM", valt er te lezen in de verklaring. De bond stelt dat de regels bewust zo zijn ontworpen dat er nog aan de knoppen gedraaid kan worden. "Door het ontwerp bevatten deze reglementen een aantal aanpasbare parameters, in het bijzonder met betrekking tot energiemanagement, die optimalisatie op basis van praktijkdata mogelijk maken". Deze parameters omvatten onder meer de instellingen voor de actieve aerodynamica en de limieten voor het inzetten van elektrisch vermogen. Nikolas Tombazis, de Single-Seater Director van de FIA, gaf eerder al aan dat de bond openstaat voor wijzigingen als de data aantoont dat de sport de verkeerde kant op beweegt.

Evaluatie in april

Om te bepalen of er daadwerkelijk ingegrepen moet worden, staan er voor komende maand meerdere overleggen op de planning tussen de FIA, de FOM en de motorfabrikanten. Volgens de autosportbond, die onder leiding staat van president Mohammed Ben Sulayem, is dit altijd al de afspraak geweest. "Het is het consistente standpunt van alle belanghebbenden geweest dat er na de openingsfase van het seizoen een gestructureerde evaluatie zou plaatsvinden, om voldoende data te kunnen verzamelen en analyseren", aldus de FIA. "Er staan daarom in april een aantal vergaderingen gepland om de werking van de nieuwe reglementen te beoordelen en te bepalen of er verfijningen nodig zijn".

Geen overhaaste beslissingen

Ondanks de roep om snelle actie waarschuwt de FIA dat eventuele wijzigingen niet van de ene op de andere dag worden doorgevoerd. "Eventuele aanpassingen, in het bijzonder die met betrekking tot energiemanagement, vereisen zorgvuldige simulatie en gedetailleerde analyse", benadrukt het bestuursorgaan. De bond stelt dat veiligheid en het beste resultaat voor de sport voorop blijven staan in de samenwerking met alle partijen. Tot slot probeert de FIA de geruchtenmolen over drastische ingrepen de kop in te drukken. "In dit stadium is elke speculatie over de aard van mogelijke veranderingen voorbarig. Verdere updates zullen te zijner tijd worden gecommuniceerd".