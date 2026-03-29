Onboard-beelden laten zien: gefrustreerde Verstappen zwaait naar Gasly
Max Verstappen kende een wederom een lastig raceweekend, ditmaal op het circuit van Suzuka in Japan. De kwalificatie verliep teleurstellend en tijdens de Grand Prix zat Verstappen bijna een halve wedstrijd vast achter Pierre Gasly. Op cynische wijze begon Verstappen dan ook te zwaaien richting de coureur van Alpine, zo is te zien op onboard-beelden.
Verstappen had het zwaar in Japan. Tijdens de kwalificatie werd hij al in Q2 uitgeschakeld en ook tijdens de hoofdrace op zondag had de Red Bull niet de snelheid om echt naar voren te rijden. Verstappen wist wel een paar plekken te winnen, maar hij zat ongeveer een halve race vast achter Gasly. De twee heren bleven elkaar over en weer passeren en dat had overduidelijk met het nieuwe reglement te maken. Verstappen passeerde Gasly, kreeg vervolgens te maken met een lege batterij en werd zodoende weer teruggepakt door de Fransman. Het is iets waar Verstappen een grote hekel aan heeft. De F1 heeft volgens hem op deze manier niets meer te maken met echt racen. En dat bleek wel toen hij cynisch zwaaide richting Gasly vanuit z'n cockpit, toen de Alpine hem passeerde.
Onboard-beelden laten zwaaiende Verstappen zien in Japan
Op onboard-beelden is te zien dat Verstappen, kort nadat hij Gasly had ingehaald, op het rechte stuk weer teruggepakt wordt door de Fransman, die overduidelijk meer batterij tot zijn beschikking had. Het was het zoveelste gejojo tussen de twee heren, die een halve race met elkaar in de clinch lagen. Verstappen was er duidelijk klaar mee en zwaaide 'vriendelijk' naar Gasly toen hij weer werd ingehaald door de Alpine. Na afloop van de race liet Verstappen bij Viaplay weten dat zijn gebaar inderdaad alles te maken had met de huidige manier van racen in de koningsklasse van de autosport.
➡️ Bekijk de beelden van de zwaaiende Verstappen hier.
'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'
Alonso wijst op situatie Verstappen: ‘Ik rijd al 23 jaar met auto’s die niet in de top vier zitten’
Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen"
