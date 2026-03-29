close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen at Suzuka

Onboard-beelden laten zien: gefrustreerde Verstappen zwaait naar Gasly

Max Verstappen at Suzuka — Foto: © IMAGO
6 reacties

Onboard-beelden laten zien: gefrustreerde Verstappen zwaait naar Gasly

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Max Verstappen kende een wederom een lastig raceweekend, ditmaal op het circuit van Suzuka in Japan. De kwalificatie verliep teleurstellend en tijdens de Grand Prix zat Verstappen bijna een halve wedstrijd vast achter Pierre Gasly. Op cynische wijze begon Verstappen dan ook te zwaaien richting de coureur van Alpine, zo is te zien op onboard-beelden.

Verstappen had het zwaar in Japan. Tijdens de kwalificatie werd hij al in Q2 uitgeschakeld en ook tijdens de hoofdrace op zondag had de Red Bull niet de snelheid om echt naar voren te rijden. Verstappen wist wel een paar plekken te winnen, maar hij zat ongeveer een halve race vast achter Gasly. De twee heren bleven elkaar over en weer passeren en dat had overduidelijk met het nieuwe reglement te maken. Verstappen passeerde Gasly, kreeg vervolgens te maken met een lege batterij en werd zodoende weer teruggepakt door de Fransman. Het is iets waar Verstappen een grote hekel aan heeft. De F1 heeft volgens hem op deze manier niets meer te maken met echt racen. En dat bleek wel toen hij cynisch zwaaide richting Gasly vanuit z'n cockpit, toen de Alpine hem passeerde.

Onboard-beelden laten zwaaiende Verstappen zien in Japan

Op onboard-beelden is te zien dat Verstappen, kort nadat hij Gasly had ingehaald, op het rechte stuk weer teruggepakt wordt door de Fransman, die overduidelijk meer batterij tot zijn beschikking had. Het was het zoveelste gejojo tussen de twee heren, die een halve race met elkaar in de clinch lagen. Verstappen was er duidelijk klaar mee en zwaaide 'vriendelijk' naar Gasly toen hij weer werd ingehaald door de Alpine. Na afloop van de race liet Verstappen bij Viaplay weten dat zijn gebaar inderdaad alles te maken had met de huidige manier van racen in de koningsklasse van de autosport.

➡️ Bekijk de beelden van de zwaaiende Verstappen hier.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Alpine Pierre Gasly Grand Prix van Japan

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'

Tirade Leclerc op boordradio tijdens kwalificatie: "Dit is echt een f*cking grap"

Alonso wijst op situatie Verstappen: 'Ik rijd al 23 jaar met auto's die niet in de top vier zitten'

Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen"

Antonelli zet pole om in zege tijdens Grand Prix van Japan, Verstappen achtste

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"

Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen"

Ontdek het op Google Play
x