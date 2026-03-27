Isack Hadjar kende een uitdagende start van het raceweekend in Japan. De jonge Fransman, die dit jaar de overstap maakte naar de hoofdmacht van Red Bull Racing, worstelde tijdens de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Suzuka met de balans van zijn auto. Hoewel er gedurende de dag progressie werd geboekt, is de teamgenoot van Max Verstappen nog niet waar hij wil zijn op de ranglijst.

De vrijdag op Suzuka verliep voor het team van Red Bull niet vlekkeloos. Terwijl de concurrentie van Mercedes direct de toon zette, moest Hadjar in de eerste vrije training genoegen nemen met de dertiende tijd. In de tweede sessie eindigde hij in de middenmoot op een baan die kampte met wisselende omstandigheden. De focus lag daarbij vooral op het stabiliseren van de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron, die eerder dit seizoen al voor de nodige betrouwbaarheidsproblemen zorgde bij zowel Hadjar als Verstappen.

Worsteling met balans en grip

Voor Hadjar was het vooral een zoektocht naar het juiste gevoel in de cockpit van de RB22. De coureur, die vorig jaar nog voor Racing Bulls reed, gaf na afloop van de trainingen toe dat het een lastige dag was op de Japanse baan. "Vandaag was niet onze beste dag. We worstelden in beide sessies met de balans en de grip, en dat maakte het lastig om de ronden te rijden die we graag hadden gewild", klinkt het bij de Fransman.

Naast de balans van het chassis speelden er ook ergonomische problemen mee. Hadjar maakte melding van een defect aan de veiligheidsgordels, wat hem fysieke pijn bezorgde en zijn concentratie op het veeleisende circuit verstoorde. Dit kwam bovenop de algemene uitdaging om de auto constant te krijgen, een probleem waar het team sinds de seizoensstart in Australië aan probeert te werken.

Stap voorwaarts in gevoel

Ondanks de moeizame start zag Hadjar wel lichtpuntjes richting de rest van het weekend. Tussen de eerste en tweede sessie werd er hard gewerkt om de auto beter af te stemmen op de wensen van de coureur, wat resulteerde in een verbeterde hanteerbaarheid. "Voor de tweede vrije training hebben we een stap voorwaarts gemaakt in het gevoel met de auto, maar we stonden qua rondetijd iets verder weg", zo liet hij optekenen.

Het gat naar de topteams lijkt op dit moment nog aanzienlijk, zeker nu Mercedes met George Russell en Andrea Kimi Antonelli de ranglijst aanvoert. Toch blijft de Fransman optimistisch over de mogelijkheden die er nog liggen voor de kwalificatie op zaterdag, mits het team de technische tekortkomingen en de stabiliteit van de krachtbron onder controle krijgt.

Vertrouwen in de kwalificatie

Met de verzamelde data van de vrijdag hoopt Red Bull Racing de weg omhoog in te zetten. Hadjar benadrukt dat hij nog niet het volledige vertrouwen in zijn materiaal heeft, maar dat er hard wordt gewerkt om dit te herstellen voor de belangrijke sessies die volgen. "Ik voel me nog niet zo comfortabel in de auto als ik zou willen, maar ik ben er zeker van dat we de zaken voor morgen kunnen omdraaien en onszelf in een betere vorm kunnen krijgen voor de kwalificatie", aldus Hadjar.

De druk staat er vol op bij de formatie uit Milton Keynes, aangezien Verstappen momenteel op een ongebruikelijke achtste plaats in het kampioenschap staat. Voor Hadjar, die in China zijn eerste punten van het seizoen scoorde, is het zaak om op zaterdag een goede uitgangspositie te veroveren, alvorens de race op zondag onder mogelijk wisselvallige weersomstandigheden wordt verreden.

