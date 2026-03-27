De problemen bij Red Bull Racing zijn op de vrijdag in Japan opnieuw pijnlijk duidelijk geworden. Zowel Max Verstappen als Isack Hadjar waren niet competitief in de eerste twee vrije trainingen, tot groot ongenoegen van de fans.

Red Bull Racing is met een groot updatepakket afgereisd naar Japan, waarbij met name een groot aantal aanpassingen aan de motor zijn gedaan. Vooralsnog lijkt er echter weinig winst behaald qua performance van de RB22. In de eerste vrije training bleef Verstappen op de zevende plaats steken, bijna acht tienden achter de snelste tijd van George Russell. In de tweede oefensessie, waar vrijwel het hele veld een kwalificatierun verreed, werden de verschillen nog groter. Verstappen kwam vanaf de tiende plaats ruim 1,3 seconde te kort op de kop, met Hadjar nog verder naar achteren op de vijftiende stek.

Updates Red Bull lijken niet effectief

Red Bull heeft de inlaat van de sidepod aangepast om een hogere druk te creëren. Dat zou de luchtstroom efficiënter moeten maken in samenwerking met het chassis en de vloer. Daar hoort ook een nieuwe engine cover bij. De vloer is tevens stevig onder handen genomen. Door wijzigingen aan de vloer moet het meer downforce kunnen genereren in samenwerking met de nieuwe sidepods. De achterhoeken zijn daarnaast aangepakt om de remmen beter de kunnen koelen. Deze upgrade is specifiek voor Japan ontwikkeld, maar lijkt vooralsnog niet zijn vruchten af te werpen. Het belooft niet veel goeds voor de rest van het weekend op Suzuka en het geduld onder de fans begint inmiddels aardig op te raken, zo blijkt uit reacties op social media.

Unbelievable, surely max won't be staying for long. Go apologize to Horner and get him back — Anele Kambule Slava Ukraine 🇺🇦 🇿🇦NAFO (@anelecruzz) March 27, 2026

Expensive midfield team. Prediction: no cars in Q3 tomorrow. — Loek Frederiks (@loekf) March 27, 2026

We are really done, amazing job — matheusTORRES ✌🏻🌙 (@MatheusTorrxs) March 27, 2026

Yes we are proper mid-field team now — Divyesh (@DivyeshkumarDh1) March 27, 2026

You swear that the cars are already upgraded??? FFS 🤦😮‍💨 — AL𝕏-KS™ (@alexeologist) March 27, 2026

Where is Horner when you need him — Edwin_ (@Edwin_Huncho) March 27, 2026

Nice one WACHE 👍👍👍 another masterclass. Somehow still in a job — ey up (@congolesedoctor) March 27, 2026

I just wish max do other racing rest of the year. Breaks my heart to see this. Just let yuki drive and leave max for this year please. — chinni (@chinni97) March 27, 2026

Gerelateerd