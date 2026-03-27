close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, China, F1

'Verstappen rijdt niet lang meer voor Red Bull, Horner verdient excuses'

Verstappen, China, F1 — Foto: © IMAGO
Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De problemen bij Red Bull Racing zijn op de vrijdag in Japan opnieuw pijnlijk duidelijk geworden. Zowel Max Verstappen als Isack Hadjar waren niet competitief in de eerste twee vrije trainingen, tot groot ongenoegen van de fans.

Red Bull Racing is met een groot updatepakket afgereisd naar Japan, waarbij met name een groot aantal aanpassingen aan de motor zijn gedaan. Vooralsnog lijkt er echter weinig winst behaald qua performance van de RB22. In de eerste vrije training bleef Verstappen op de zevende plaats steken, bijna acht tienden achter de snelste tijd van George Russell. In de tweede oefensessie, waar vrijwel het hele veld een kwalificatierun verreed, werden de verschillen nog groter. Verstappen kwam vanaf de tiende plaats ruim 1,3 seconde te kort op de kop, met Hadjar nog verder naar achteren op de vijftiende stek.

Updates Red Bull lijken niet effectief

Red Bull heeft de inlaat van de sidepod aangepast om een hogere druk te creëren. Dat zou de luchtstroom efficiënter moeten maken in samenwerking met het chassis en de vloer. Daar hoort ook een nieuwe engine cover bij. De vloer is tevens stevig onder handen genomen. Door wijzigingen aan de vloer moet het meer downforce kunnen genereren in samenwerking met de nieuwe sidepods. De achterhoeken zijn daarnaast aangepakt om de remmen beter de kunnen koelen. Deze upgrade is specifiek voor Japan ontwikkeld, maar lijkt vooralsnog niet zijn vruchten af te werpen. Het belooft niet veel goeds voor de rest van het weekend op Suzuka en het geduld onder de fans begint inmiddels aardig op te raken, zo blijkt uit reacties op social media.

Verstappen op enorme achterstand in Japan, Piastri het snelst in tweede training

  • Vandaag 08:00
  • 6
Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2

  • Vandaag 07:50
  • 8
Verstappen heeft het gehad met de Red Bull-auto: "Het is echt ongelofelijk"

  • 14 minuten geleden
  • 5
F1-data laat schrikbarend snelheidsverlies zien in befaamde 130R tijdens vrije trainingen

  • 2 uur geleden
  • 4
Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"

  • Vandaag 08:49
  • 5
Viaplay-commentator komt op voor weggestuurde journalist: "Totaal onacceptabel van Verstappen"

  • Vandaag 05:57
  • 13

Ontdek het op Google Play
x