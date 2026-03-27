Albon begrijpt kritische houding Verstappen: "Hij wil in de best mogelijke auto rijden"
Alexander Albon heeft zich uitgesproken over de huidige staat van de Formule 1. De Williams-coureur kan zich vinden in de felle kritiek van Max Verstappen op de huidige reglementen en stelt dat de manier waarop er momenteel geracet moet worden, ver verwijderd is van wat coureurs als natuurlijk ervaren. Volgens de Thaise Brit biedt het echter ook mogelijkheden.
De kritiek komt op een moment dat de sport ingrijpend is veranderd door de introductie van de nieuwe krachtbronnen, waarbij de verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen nagenoeg gelijk is. Verstappen uitte hier eerder al zijn ongenoegen over en noemde de nieuwe regels zelfs "anti-racing". In aanloop naar de Grand Prix van Japan, die dit weekend wordt verreden op het circuit van Suzuka, krijgt de Nederlander bijval van zijn voormalige teamgenoot.
Geen natuurlijke dynamiek
Volgens Albon voelen de huidige auto's door de technische voorschriften "onnatuurlijk" aan voor coureurs. De Thai wijst erop dat de verschuiving naar een efficiëntieformule de traditionele dynamiek van het racen verstoort. Omdat de batterij bijna driehonderd procent meer vermogen moet leveren, worden coureurs gedwongen tot ongebruikelijke technieken. Zo moeten zij op rechte stukken soms gas terugnemen of zelfs terugschakelen om energie terug te winnen voor de batterij.
Kwestie van perspectief
Deze manier van rijden is volgens Albon niet wat de koningsklasse van de autosport zou moeten definiëren. Hij benadrukt dat de natuurlijke manier van aanvallen wordt onderbroken door systemen zoals de handmatige Override Mode, die de traditionele DRS heeft vervangen. Dit dwingt rijders om constant strategisch te bepalen wanneer zij energie verbruiken, in plaats van te vertrouwen op pure snelheid: "Het is ook een kwestie van perspectief", citeert Motorsport.com. Het is geen natuurljike manier van rijden."
Velle kritiek Verstappen
De Thaise Brit vervolgt: "Max zit in een positie waarin hij al zoveel heeft bereikt dat hij in de best mogelijke auto wil rijden. Voor anderen is dit juist een kans om zich aan te passen, om op andere manieren performance te vinden. Als je de meeste coureurs spreekt, vinden ze het een grote uitdaging. Je moet er open-minded in staan om deze auto's te begrijpen. Dat gezegd hebbende, het is misschien een beetje een nietszeggend antwoord, maar ik begrijp waar hij vandaan komt. Maar in veel opzichten is het gewoon wat het is."
