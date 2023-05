Lars Leeftink

Zaterdag 20 mei 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Max Verstappen zich uit over het mogelijke spelletje achter de schermen waar de teams mee bezig zijn om de RB19 van Red Bull te verzwakken, werd het duidelijk dat het weer er ook in Monaco niet al te best uit gaat zien, werd ook bekend waarom Verstappen zondag een virtuele race gaat organiseren als vervanger voor de Grand Prix van Imola en liet de teambaas van McLaren weten dat er simpelere regels moeten komen in de Formule 1. Dit is de GPFans Recap van 20 mei.

Verstappen kwam met idee virtuele race Imola: "Gebeurde echt op Max zijn initiatief"

Max Verstappen komt dankzij het dramatische weer in Noord-Italië dit weekend niet in actie in Imola tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Nederlander was, zo heeft Atze Kerkhof van Team Redline onthuld, vrij snel om met een alternatief te komen. De race wordt zondag vanaf 15:30 uur verreden en bestaat uit vier raceklassen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen ziet geen poging concurrentie om Red Bull te verzwakken: "Dat zit wel goed"

Volgens Max Verstappen doen Mercedes, Ferrari en Aston Martin in 2023 geen pogingen om de dominantie van Red Bull Racing te beëindigen door regelwijzigingen voor te stellen en druk uit te oefenen op de Formule 1. De Nederlander ziet uiteindelijk echter wel hetzelfde gebeuren als bij Mercedes in het vorige tijdperk. Meer lezen? Klik hier!

Dit is het voorlopige weerbericht voor de Grand Prix van Monaco

Dit weekend viel de Formule 1-race op Emilia-Romagna letterlijk en figuurlijk in het water wegens de ellendige omstandigheden in het gebied en dus zijn we een week vrij. Volgende week staat de Grand Prix van Monaco in Monte Carlo op het programma, maar ook daar ziet het er voorlopig niet rooskleurig uit. Er mag namelijk veel regen verwacht worden. Meer lezen? Klik hier!

McLaren wil minder complexe regels in F1: "Het is ingewikkeld voor alle partijen"

Naast CEO Zak Brown heeft nu ook McLaren-teambaas Andrea Stella zich geuit over veranderingen op het gebied van de reglementen in de Formule 1. Volgens de Italiaan zijn de huidige regels niet alleen te moeilijk voor fans en teams, maar ook voor de Formule 1 en de FIA zelf. De oproep komt na eerdere klachten van onder meer Mercedes, Aston Martin en Ferrari, die indirect gericht waren op Red Bull Racing en regelwijzigingen. Meer lezen? Klik hier!

Het grote dilemma voor de teams nu race in Imola niet doorgaat

De Formule 1 zou op papier nu bezig moeten zijn met het raceweekend in Imola, het begin van een belangrijke triple header in de Formule 1. Dankzij het weer in Noord-Italië was de FIA samen met de Formule 1 en de organisatie echter genoodzaakt om het raceweekend niet door te laten gaan. Daardoor komen veel teams met hun upgrades in een dilemma te zitten richting Monaco. Meer lezen? Klik hier!