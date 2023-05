Lars Leeftink

Zaterdag 20 mei 2023 18:22 - Laatste update: 18:26

Volgens Max Verstappen doen Mercedes, Ferrari en Aston Martin in 2023 geen pogingen om de dominantie van Red Bull Racing te beëindigen door regelwijzigingen voor te stellen en druk uit te oefenen op de Formule 1.

Dat Red Bull Racing met Max Verstappen en Sergio Pérez de Formule 1 domineert in 2023, nog meer dan in 2022 al het geval was, is duidelijk. Het team won tot nu toe alle vijf de races en eindigde tijdens vier van de vijf races op P1 en P2. Het resultaat is een tweestrijd in het kampioenschap bij de coureurs en een kampioenschap bij de constructeurs waarin vooral gekeken wordt naar het gevecht om P2 tussen Aston Martin, Ferrari en Mercedes. Zeker vanuit Mercedes is in 2023 al vaak gesproken over de dominantie van Red Bull en dat regelwijzigingen een optie kunnen zijn om deze dominantie te verminderen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hoe laat begint de vervangende virtuele race op Imola met Verstappen en Verschoor?

Pogingen Red Bull minder snel te maken?

In de podcast Pardon My Take vertelt Verstappen over wat hij denkt van pogingen van teams om Red Bull zwakker te maken. De Nederlander krijgt de vraag of hij denkt dat er momenteel of in de toekomst pogingen worden ondernomen. "Nou nee. Ik denk dat het tot nu toe in orde is geweest. Het is alleen maar normaal dat wanneer een team domineert, mensen dingen gaan onderzoeken. Op dit moment denk ik dat het goed zit."

Mercedes 2014-2020

Volgens Verstappen is het allesbehalve gek dat de concurrentie en zelfs de Formule 1 zelf proberen Red Bull te verzwakken. De Nederlander heeft namelijk ook aan de andere kant gestaan. Toen Mercedes domineerde in de periode 2014 tot en met 2020 keken ook veel andere teams naar mogelijkheden om Mercedes zwakker te maken. "We hebben het ook eerder gezien, dat andere teams domineerden. Dan komen er natuurlijk op een gegeven moment wat veranderingen en daardoor raken teams een beetje van streek. Zo gaat dat in de Formule 1, weet je", aldus Verstappen.