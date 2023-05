Lars Leeftink

Max Verstappen zou dit weekend eigenlijk actief moeten zijn in Imola om deel te nemen aan de Grand Prix van Emilia-Romagna, een race die hij vorig jaar nog won. Door hevige regenval is dit echter niet het geval, maar de Nederlander laat het er niet bij zitten. Hij organiseert zondag zelf een race, met naast vermaken ook nog een ander doel. Een goed doel.

Vorig jaar begon Verstappen in Imola aan een bizarre reeks aan zeges en indrukwekkende prestaties in de Formule 1 om het wereldkampioen in 2022 op zijn naam te schrijven. Hij won de race, zijn tweede van het seizoen, en verkleinde zo het verschil met Charles Leclerc dat na de Grand Prix van Australië 46 punten was. De Nederlander won uiteindelijk met overmacht het kampioenschap en schreef meerdere records op zijn naam. Dit jaar krijgt de Nederlander echter geen kans om zijn status als GP-winnaar in Imola te verdedigen. Dankzij hevige regenval en overstromingen gaat de Grand Prix van Emilia-Romagna niet door. De kans dat deze nog op de kalender gaat komen in 2023 is vrij klein. Verstappen heeft voor aankomende zondag echter een alternatief gevonden.

Virtuele race

Verstappen heeft namelijk zelf het heft in handen genomen en gaat een virtuele race op het virtuele Autodromo Internationale Enzo e Dino Ferrari organiseren. Hij doet dit in samenwerking met Red Bull en Team Redline, het team waarvoor Verstappen al een tijdje virtuele (endurance)races rijdt. De race begint zondag om 15:30 uur Nederlandse tijd. Hoe lang het precies gaat duren is niet duidelijk, maar dat Verstappen zelf mee gaat doen is wel zeker. De race zal in ieder geval te zien zijn op het Twitch-kanaal van Team Redline. Hiermee keert Real Racers Never Quit terug.

Er gaan vier virtuele races gereden worden op zondag op het circuit in Imola. Deze worden met auto's gereden die Verstappen heeft uitgekozen: F3-auto's, Formula Ford-auto's, de Mazda MX-5 en de Toyota GR86. Zo rijdt iedereen dus tijdens de vier races met dezelfde auto's en moeten de races spektakel en spanning op gaan leveren.

Deelnemers

Verstappen is de enige huidige F1-coureur die mee gaat doen aan de race. Alle andere negentien F1-coureurs zullen de simrace over gaan slaan. Toch heeft de Nederlander wel degelijk een paar grote namen kunnen regelen. Naast Red Bull Junior-coureurs als Jak Crawford, Isack Hadjar, Ayumu Iwasa en Enzo Fittipaldi, doen ook andere bekende namen mee. Zo is Richard Verschoor aanwezig, net zoals Gabriel Bortoleto (leider in F3), Jack Doohan, Antonio Felix da Costa, Oliver Rowland, Felipe Drugovich en Shane van Gisbergen.

Doel

Naast het vermaken van fans tijdens een weekend zonder F1, is er nog een ander doel. Tijdens de stream kan er namelijk gedoneerd worden door middel van een QR-code om de slachtoffers in Noord-Italië te steunen, iets wat Ferrari en de Formule 1 onder meer al met een flink geldbedrag gedaan hebben. Zo heeft de stream een dubbele functie en levert het hopelijk nog wat op tijdens de stream van Team Redline.