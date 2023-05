Lars Leeftink

Naast CEO Zak Brown heeft nu ook McLaren-teambaas Andrea Stella zich geuit over veranderingen op het gebied van de reglementen in de Formule 1. Volgens de Italiaan zijn de huidige regels niet alleen te moeilijk voor fans en teams, maar ook voor de Formule 1 en de FIA zelf. De oproep komt na eerdere klachten van onder meer Mercedes, Aston Martin en Ferrari, die indirect gericht waren op Red Bull Racing en regelwijzigingen.

In gesprek met Motorsport.com laat Stella weten dat onder meer Gil de Ferran een belangrijke rol als adviseur binnen de organisatie op zich gaat nemen om overzicht in het geheel te kunnen behouden. Dit is, zo zegt Stella, echter lastiger dan gedacht. Zeker als het gaat om de Formule 1. "Het proces van innovatie en evolutie dat we bij McLaren zijn begonnen, had enkele prioriteiten die we vrij snel hebben vastgesteld. Dat had allemaal betrekking op het technische vlak, de aerodynamica. Maar als je je verdiept in een Formule 1-team, dat is een zeer complex geheel." Dit komt door alle regels, aldus Stella.

Financiën

Zo is er sinds 2021 de budgetcap, iets wat vorig jaar al meteen fout bleek te gaan dankzij de regels die daarbij komen kijken. Red Bull Racing was over de budgetcap gegaan in 2021, terwijl het team samen met Aston Martin en Williams ook procedurele fouten had gemaakt. Dit komt volgens Stella door het doolhof aan regels waar de teams doorheen moeten om te voldoen aan de eisen. "Denk maar aan het financieel reglement. We wilden er dus voor zorgen dat we genoeg capaciteit hebben op bestuursniveau om alle kansen aan te grijpen." De straf die Red Bull kreeg lijkt voorlopig ook nog niet het gewenste effect te hebben voor de concurrentie, want het gat met de teams die nu op P2, P3 en P4 bij de constructeurs staan is dankzij de RB19 alleen maar gegroeid. Iets waar Mercedes, maar ook McLaren niet blij mee is.

Ook voor FIA en F1 lastig

Stella is van mening dat het niet alleen voor de teams, maar ook voor de FIA en de Formule 1 zelf veel te complex is. "Het is zeer complex voor alle partijen. Het is ingewikkeld voor de teams en zelfs voor de FIA. Denk maar aan de financiële regels. Het duurt maanden voordat de FIA de declaraties en inzendingen controleert en dat dat wordt erkend. Er is eigenlijk een werkstroom die we allemaal delen als teams. Wij als McLaren steunen zeker een versimpeling van de regels. We moeten absoluut die kant op, aangezien het momenteel het leiden en managen van Formule 1-teams behoorlijk ingewikkeld maakt. Het is zeker ingewikkelder dan in het verleden, ook voor de FIA."