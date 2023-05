Lars Leeftink

De Formule 1 zou op papier nu bezig moeten zijn met het raceweekend in Imola, het begin van een belangrijke triple header in de Formule 1. Dankzij het weer in Noord-Italië was de FIA samen met de Formule 1 en de organisatie echter genoodzaakt om het raceweekend niet door te laten gaan. Daardoor komen veel teams met hun upgrades in een dilemma te zitten richting Monaco.

Het raceweekend in Imola zou eigenlijk het begin van een lange periode aan races in Europa moeten zijn, met uitzondering van Canada. Tot en met midden september zou de Formule 1, met tussendoor ook nog een zomerstop, in Europa actief zijn en langs meerdere historische circuits gaan. Imola is er daar één van, maar die race ging dus niet door. Deze week sloeg het noodlot toe in Noord-Italië, waar de hevige regenval zorgde voor overstromingen, evacuaties en zelfs dodelijke slachtoffers. Het zadelt de Formule 1-teams niet alleen met een logistiek probleem en gat op in de planning, maar ook op het gebied van upgrades moeten er snel beslissingen worden genomen.

Upgrades

Tot nu toe is het Red Bull Racing geweest dat 2023 heeft gedomineerd. Na vijf races heeft het team alle races gewonnen en eindigde het zelfs tijdens vier van de vijf races op P1 en P2. Het resultaat is een flinke voorsprong in zowel het kampioenschap bij de coureurs als constructeurs op concurrenten Mercedes, Aston Martin en Ferrari. Deze teams weten echter ook dat Red Bull Racing momenteel vooral buiten de baan te verslaan is. Dit kan door middel van upgrades, die teams dit seizoen al een paar keer hebben doorgevoerd. Tot nu toe hebben de upgrades echter weinig invloed gehad. Het goede nieuws is wel dat dit allemaal minder grote upgrades zijn geweest, en dat de grotere upgrades vaak richting de Europese races komen.

Straf Red Bull Racing

Gezien het huidige gat van de concurrentie op Red Bull is er voor deze teams vooral tijd te winnen buiten de baan, in de windtunnel en in de fabrieken. Daar moeten de teams hun slag staan, gezien de straf die Red Bull heeft (10% minder tijd in de windtunnel) tot eind oktober van dit seizoen. Deze straf kreeg het na het overschrijden van de budgetcap in 2021. Ferrari, maar zeker Mercedes en Aston Martin hebben hierdoor een flink voordeel in de windtunnel en kunnen op papier betere en grotere upgrades brengen die ook beter getest kunnen worden. Dit is voor de teams de manier om het huidige gat van een halve seconde of meer te dichten.

Upgrades in Imola

Imola is een populair circuit om upgrades te brengen, zeker omdat het aan het begin van het Europese programma zit. Ook circuits als Silverstone zijn populaire momenten om upgrades toe te voegen aan de auto en voor het eerst in gebruik te nemen. Onder meer Mercedes, Aston Martin en Ferrari zouden upgrades meenemen naar Imola, waarvan de upgrade van Mercedes de grootste is. Al weken wordt er over deze upgrade gepraat. Ongetwijfeld zullen ook de teams in de middenmoot, waaronder McLaren, van plan zijn geweest deze upgrades mee te brengen naar Noord-Italië. Nu dit raceweekend echter niet doorgaat, zitten de teams opgezadeld met een probleem.

Wat te doen met de upgrades?

Het volgende raceweekend, in Monaco, lijkt namelijk alles behalve een goed moment om upgrades mee te brengen en voor het eerst te gaan gebruiken. Het circuit staat namelijk bekend om het opleveren van veel schade aan de auto's van de teams, want een crash of touché is op het stratencircuit niet ver weg. Zelfs niet tijdens de vrije trainingen, en al helemaal niet tijdens de kwalificatie en race. Daarnaast levert de data die de teams in Monaco verzamelen niet heel veel op, aangezien het een stratencircuits is en de races daarna tot het midden van september (op Canada na) echte circuits zijn. Om deze twee redenen lijkt het niet echt logisch om in Monaco dan die upgrades door te voeren. Red Bull kan er sinds dit seizoen al over meepraten. Het nam in Azerbeidzjan upgrades mee, maar kon deze niet testen vanwege het format tijdens het sprintraceweekend. Dit kostte het team flink wat tijd, waardoor het in Miami pas echt kon ontdekken of de upgrades een prestatieverbetering opleverde.

Wat doen de teams?

Dat is dus de grote vraag. Ferrari lijkt de upgrades al uit te stellen naar de Grand Prix van Spanje of zelfs later, om zo minder risico te nemen en tevens een beter beeld te krijgen van de werking van deze upgrades. Mercedes gaat de tegenovergestelde richting in en gaat gewoon de upgrades meenemen naar Monaco. Het team zal, gezien de huidige prestaties van de W14, waarschijnlijk zo snel mogelijk deze upgrade door willen voeren. Dat dit dan in Monaco moet gebeuren, is bijzaak. Veel teams zullen dezelfde keuze moeten maken, en waarschijnlijk komen we er in Monaco pas achter of teams als Red Bull en McLaren het voorbeeld van Ferrari volgen door de upgrades op te schuiven, of toch gewoon de upgrades mee te brengen naar Monaco. De tijd zal het leren.