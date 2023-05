Brian Van Hinthum

Zaterdag 20 mei 2023 10:35

Mick Schumacher moest na 2022 afscheid nemen van zijn stoeltje bij het team van Haas en inmiddels heeft hij onderdak gevonden bij Toto Wolff en Mercedes. Ralf Schumacher is van mening dat het vreemd is dat zijn neefje bij AlphaTauri geen kans kreeg in plaats van Nyck de Vries en heeft het gevoel dat Helmut Marko iets tegen zijn familie heeft.

Schumacher kreeg bij Haas de kans om zijn kunsten te vertonen aan de buitenwereld, al bleek snel dat hij wel een wat andere coureur is dan zijn vader. Na twee toch enigszins teleurstellende seizoenen voor het team van Haas, besloten Guenther Steiner en Gene Haas dat het welletjes geweest was en namen ze afscheid van de jonge Duitser. Toto Wolff is wél gecharmeerd van de Duitse coureur en zou het plan hebben om hem volgend jaar in de Williams te posteren in plaats van de voorlopig tegenvallende Logan Sargeant.

Tost wilde wat anders

Aan de andere kant ging men in de Red Bull-stal voor een andere route en koos Marko ervoor om voor De Vries te gaan als AlphaTauri-coureur naast Yuki Tsunoda. Daar moest namelijk het plekje van Pierre Gasly opgevuld worden. Schumacher vindt het bijzonder dat Marko zijn neefje zo links liet liggen. "Franz Tost wilde als teammanager zijnde eigenlijk een hele andere coureur [dan De Vries], omdat hij weet dat het twee tot drie jaar duurt om een nieuwe coureur op snelheid te brengen. De coureur die beschikbaar was op de markt was Mick. Hij was een logische keuze geweest", vertelt hij bij Formel1.de.

Problemen met Schumacher?

Toch ging AlphaTauri voor een hele andere keuze op aandringen van Marko. "Toen kwam Dr. Helmut Marko om de hoek kijken en wegens persoonlijke redenen - of wat het ook mag zijn - wilde hij het niet en koos hij voor Nyck de Vries. Het lijkt erop dat Helmut Marko een probleem heeft met de Schumacher-naam", sneert de Duitser. "Hoewel ik zelf goed met hem overweg kan, lijkt het erop dat hij een probleem met Mick heeft. Anders is het voor mij onbegrijpelijk dat het niet vanaf het begin gewoon gewerkt heeft", besluit Schumacher.