Lars Leeftink

Zaterdag 20 mei 2023 15:43

Max Verstappen komt dankzij het dramatische weer in Noord-Italië dit weekend niet in actie in Imola tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Nederlander was, zo heeft Atze Kerkhof van Team Redline onthuld, vrij snel om met een alternatief te komen.

De race in Imola van dit weekend had eigenlijk het begin van een triple header in de Formule 1 moeten zijn. Dankzij hevige regenval en overstromingen, met meerdere dodelijke slachtoffers als gevolg, besloot de Formule 1 de race niet door te laten gaan. Vervolgens maakte Team Redline vrij snel daarna bekend dat er zondag om 15:30 uur een virtuele race wordt gehouden op het circuit in Imola. Dit om de race op zondag te vervangen.

Verstappen nam initiatief

Nu blijkt dat het Verstappen zelf was die met het idee kwamen om samen met Team Redline en Red Bull deze virtuele race te organiseren. Kerkhof vertelt in gesprek met Motorsport.com hoe dit is ontstaan. “Dit gebeurt dus echt op Max zijn initiatief. Max doet zelf natuurlijk mee en er zal een flink aantal leden van het Red Bull Junior Team van de partij zijn met Enzo Fittipaldi, Ayumu Iwasa, Arvid Lindblad, Jak Crawford en Isack Hadjar. Verder zullen er coureurs uit de Formule E meedoen, waaronder Antonio Felix da Costa en Oliver Rowland. Drievoudig Supercars-kampioen Shane van Gisbergen en Luke Browning hebben eveneens hun deelname toegezegd.”

Wat gaat er precies gebeuren zondagmiddag? “We gaan op het circuit van Imola vier races achter elkaar afwerken, met vier verschillende auto’s. We doen een race met een Formule 3, een race met een Formule Ford, een race met een Mazda MX-5 en een race met een Toyota GR86. Max heeft deze wagens uitgekozen, omdat ze niet al te moeilijk zijn om onder de knie te krijgen in het spel, leuk zijn om mee te rijden en voor onderhoudende races kunnen zorgen voor de kijkers. We hadden ook voor een Formule 1 of GT3 kunnen gaan, maar dan ben je veel meer tijd kwijt aan het leren kennen van de gameversie van de auto en zal het er in de races misschien ook minder competitief aan toegaan. Maar omdat we op de eerste plaats races willen hebben die leuk zijn om naar te kijken, heeft Max deze vier uitgekozen.”

Geld inzamelen

Kerkhof vertelt ook dat het doel van de stream niet alleen vermaak is. “We zullen dezelfde actie ondersteunen als AlphaTauri. Zoals je weet is dat team gevestigd in Faenza en is die plaats ook hard getroffen. We zullen een link en QR-code in de stream tonen die gebruikt kunnen worden om geld te doneren aan het noodfonds. We zullen iedereen die kijkt aanmoedigen om een donatie te doen.” Ook de Formule 1 en Ferrari besloten al geld te doneren, waardoor de Formule 1-wereld dus al veel doet om de slachtoffers van de natuurramp te steunen.