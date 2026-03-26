close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Hulkenberg, Wheatley, socials

Hülkenberg was ook verrast door plotseling vertrek Wheatley: "Oh shit!"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor Nico Hülkenberg kwam het vertrek van voormalig teambaas Jonathan Wheatley toch wel rauw op zijn dak vallen. De Duitser erkent tegenover de internationale media in Japan dat er wat strubbelingen waren in de top van Audi, maar had een vertrek van de voormalig Red Bull-topman niet zien aankomen.

Afgelopen week maakte Audi bekend dat de samenwerking met Wheatley stopt. Dat volgde nadat er aanhoudende geruchten waren rond Aston Martin, dat op zoek is naar een permanente teambaas. Adrian Newey vervult die rol nu, naast zijn taken als ontwerper, maar het team hoopt een vaste teambaas te kunnen presenteren. In de wandelgangen circuleerden namen als Gianpiero Lambiase; ook Christian Horner zou op het lijstje staan, naast Wheatley.

Interne problemen

Het vertrek van Wheatley werd omschreven als een beslissing om persoonlijke redenen, maar er gaan geruchten dat het simpelweg niet boterde tussen hem en de andere ‘halve’ teambaas, Mattia Binotto. ‘The Hulk’ stelt dat er problemen waren en dat een vertrek misschien wel de beste optie is: "Als er een probleem is, een fundamenteel probleem, met een van de centrale leiders van het team, dan moet je actie ondernemen. Hier was duidelijk een probleem. Ik ken de exacte details niet... maar als er een probleem is, moet je ook handelen en reageren. Anders schiet je er niets mee op."

Dat het vertrek vrij plotseling was, erkent de Duitser: "Ik kwam er tegelijk met de rest van de wereld achter. Ik hoorde het donderdag. Ik zat tussen twee runs door op mijn telefoon te kijken en dacht: 'oh shit'."

Gerelateerd

Nico Hülkenberg Audi Jonathan Wheatley Mattia Binotto Hülkenberg Wheatley

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Plotseling vertrek Wheatley roept vragen op: 'Hij was wel een halve teambaas' Podcast

  • 24 maart 2026 13:46
  • 1
Russell bijt van zich af na beschuldiging van illegaal onderdeel: 'Absoluut geen voordeel'

  • 23 minuten geleden
FIA creëert opmerkelijke situatie: Mercedes geeft illegale auto toe maar DSQ blijft uit

  • 43 minuten geleden
  • 6
Russell ziet GP Japan als lakmoesproef voor nieuwe F1-auto's: 'Vorig jaar was het supersaai'

  • 1 uur geleden
Norris verwacht beterschap van McLaren: 'Alles aan doen om te zorgen dat het niet weer gebeurt'

  • 2 uur geleden
FIA schroeft elektrische regeneratie terug naar 8MJ: dit is wat het in de praktijk betekent

  • 2 uur geleden

Net binnen

12:24
Russell bijt van zich af na beschuldiging van illegaal onderdeel: 'Absoluut geen voordeel'
12:04
FIA creëert opmerkelijke situatie: Mercedes geeft illegale auto toe maar DSQ blijft uit
11:03
Russell ziet GP Japan als lakmoesproef voor nieuwe F1-auto's: 'Vorig jaar was het supersaai'
10:46
Norris verwacht beterschap van McLaren: 'Alles aan doen om te zorgen dat het niet weer gebeurt'
10:24
FIA schroeft elektrische regeneratie terug naar 8MJ: dit is wat het in de praktijk betekent
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

24 maart 2026 12:20 10
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

24 maart 2026 11:29 1
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

23 maart 2026 15:05 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

23 maart 2026 14:02
Ontdek het op Google Play
x