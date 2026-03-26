Voor Nico Hülkenberg kwam het vertrek van voormalig teambaas Jonathan Wheatley toch wel rauw op zijn dak vallen. De Duitser erkent tegenover de internationale media in Japan dat er wat strubbelingen waren in de top van Audi, maar had een vertrek van de voormalig Red Bull-topman niet zien aankomen.

Afgelopen week maakte Audi bekend dat de samenwerking met Wheatley stopt. Dat volgde nadat er aanhoudende geruchten waren rond Aston Martin, dat op zoek is naar een permanente teambaas. Adrian Newey vervult die rol nu, naast zijn taken als ontwerper, maar het team hoopt een vaste teambaas te kunnen presenteren. In de wandelgangen circuleerden namen als Gianpiero Lambiase; ook Christian Horner zou op het lijstje staan, naast Wheatley.

Interne problemen

Het vertrek van Wheatley werd omschreven als een beslissing om persoonlijke redenen, maar er gaan geruchten dat het simpelweg niet boterde tussen hem en de andere ‘halve’ teambaas, Mattia Binotto. ‘The Hulk’ stelt dat er problemen waren en dat een vertrek misschien wel de beste optie is: "Als er een probleem is, een fundamenteel probleem, met een van de centrale leiders van het team, dan moet je actie ondernemen. Hier was duidelijk een probleem. Ik ken de exacte details niet... maar als er een probleem is, moet je ook handelen en reageren. Anders schiet je er niets mee op."

Dat het vertrek vrij plotseling was, erkent de Duitser: "Ik kwam er tegelijk met de rest van de wereld achter. Ik hoorde het donderdag. Ik zat tussen twee runs door op mijn telefoon te kijken en dacht: 'oh shit'."

