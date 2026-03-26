De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft vlak voor de F1 Grand Prix van Japan een regelwijziging doorgevoerd voor de kwalificatie. Het draait allemaal om de energieterugwinning en de klachten over het zogeheten 'super clipping'. De maximale terugwinning is van negen naar acht megajoule gegaan, maar wat betekent dat precies in de praktijk? GPFans legt het uit.

De Formule 1-auto's zijn voor het seizoen van 2026 flink op de schop gegaan, mede door middel van elektrificatie. In de koningsklasse werd er al gebruik gemaakt van hybride-power units, maar de focus ligt nu meer op elektrische kracht. Waar de verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de batterij en MGU-K eerst rond de 90-10 of 80-20 lag, is het nu fiftyfifty. Dat heeft ervoor gezorgd dat batterijmanagement erg belangrijk geworden is in de Formule 1, met de nodige kritiek als gevolg. Om op korte termijn met een tussenoplossing te komen, heeft de FIA voor de kwalificatie op het Suzuka International Racing Course de maximum terugwinning aangepast.

Drie manieren om elektrische energie terug te winnen

Het terugwinnen van elektrische energie die opgeslagen wordt in de batterij, kan op drie manieren. Wanneer een coureur remt, wordt de MGU-K gebruikt als een generator. De kinetische energie die normaal gesproken verloren gaat als hitte in de remschijven, wordt omgezet in elektrische energie. Dan is er nog lift-and-coast en ook dat spreekt voor zich. Coureurs kunnen energie sparen door vóór de remzone van het gas te gaan. Terwijl de auto coast (uitrolt), wordt er energie gegenereerd voor de MGU-K zonder dat er brandstof verspild wordt.

De derde en laatste manier is de meest controversiële van allen: super clipping. In plaats van dat de verbrandingsmotor wordt gebruikt om richting de topsnelheid te accelereren, wordt het aan het einde van een recht stuk gebruikt om de elektrische motor aan te drijven om zo elektrische energie te genereren. Daarom zie je sinds dit seizoen dat coureurs vol gas kunnen blijven gaan, terwijl ze enorme snelheid verliezen op het rechte stuk.

Van negen naar acht megajoule

De FIA poogt het super clipping tegen te gaan. Terwijl de maximale terugwinning op 9MJ blijft voor de vrije trainingen en de race, is het voor de kwalificatie teruggeschroefd naar 8MJ. Op Suzuka zijn er namelijk relatief weinig harde remzones en hoe minder remzones je hebt, des te meer je afhankelijk bent van super clipping om energie terug te winnen. Maar wat betekent het precies dat de limiet nu op 8MJ ligt in plaats van 9MJ?

Door de maximale energieterugwinning terug te schroeven, kan er simpel gezegd over het algemeen minder vermogen gebruikt worden. De snelheden zullen dus wat lager liggen. Aan de andere kant hoeven de coureurs iets minder rekening te houden met het terugwinnen van energie, omdat er überhaupt minder energie teruggewonnen kan worden. De verwachting is dat er ongeveer vier seconden per ronde minder aan super clipping gedaan hoeft te worden.

Is het de ideale oplossing? Nee, maar dit is het beste wat de FIA samen met de F1-teams en -motorfabrikanten voor de korte termijn heeft kunnen bedenken. Door de afgelasting van de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië zal de internationale autosportbond genoeg tijd hebben om met meer positieve veranderingen te komen richting Miami.

