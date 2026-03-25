Lewis Hamilton heeft fans in Japan versteld doen staan door onverwachts te verschijnen bij een lokale bijeenkomst voor autoliefhebbers. De zevenvoudig wereldkampioen verscheen in Yokohama in een Ferrari F40, een voertuig met een geschatte waarde van ongeveer 4 miljoen pond. Het opmerkelijke optreden van de Brit vond plaats in de aanloop naar de Grand Prix van Japan, die dit weekend op het programma staat.

De verschijning van Hamilton in de klassieke supercar is opvallend, aangezien hij vorig jaar onthulde zijn volledige autocollectie te hebben verkocht. De Brit bezat voorheen een indrukwekkende verzameling van vijftien exclusieve wagens van merken als Ferrari, Mercedes en McLaren, met een geschatte waarde van 13 miljoen pond. Hamilton gaf destijds aan zich meer te willen richten op zijn passie voor kunst en duurzaamheid. "Ik heb geen auto's meer", zo liet hij weten. "Ik wil geen auto's, dus ik heb al mijn auto's weggedaan. Ik houd tegenwoordig meer van kunst."

Artikel gaat verder onder video

Hamilton droomt nog altijd van de F40

Ondanks het feit dat hij zijn collectie van de hand heeft gedaan, steekt Hamilton zijn bewondering voor de Ferrari F40 niet onder stoelen of banken. Hij bezocht de Daikoku Parking Area in Yokohama, een iconische plek voor autoliefhebbers, waar hij de rode bolide parkeerde tussen een Subaru Impreza en een Honda NSX. Hoewel de coureur zelf nooit een F40 heeft gehad, is het de enige auto die hij nog altijd zou willen aanschaffen. "Als ik een auto zou kopen, zou het de F40 zijn. Maar dat is een mooi kunstwerk", aldus Hamilton. Hij omschreef de wagen eerder al als een "piece of art".

Een legendarische supercar zonder hulpmiddelen

De Ferrari F40 wordt breed beschouwd als een van de grootste supercars die ooit zijn gebouwd. Het was de laatste auto waar Enzo Ferrari persoonlijk toezicht op hield en die hij goedkeurde voor zijn overlijden. De wagen staat bekend om zijn pure rijervaring; de F40 beschikt niet over stuurbekrachtiging, rembekrachtiging of elektronische hulpmiddelen. De krachtbron bestaat uit een twin-turbo V8 die wordt bediend met een handgeschakelde versnellingsbak. De waarde van het model is momenteel historisch hoog. In januari werd er nog een record gevestigd toen een exemplaar uit 1992 met slechts 458 mijl op de teller werd verkocht voor 6,6 miljoen dollar.

Hamilton en Kim Kardashian

Naast zijn activiteiten rondom het circuit, trekt Hamilton ook de aandacht met zijn privéleven. De Ferrari-coureur en Kim Kardashian werden vorige week samen gespot in Tokio. Het paar, waarvan eerder duidelijk leek te worden dat zij aan het daten zijn, maakte een wandeling door de straten van de Japanse hoofdstad voordat zij door fans werden opgemerkt. Hamilton was eind januari ook al te vinden in het Italiaanse Maranello voor zijn eerste bezoek aan de Ferrari-fabriek, waarbij hij werd gefotografeerd naast een F40 bij het huis van Enzo Ferrari.

Gerelateerd