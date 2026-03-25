Dit is het persconferentieschema voor de Grand Prix van Japan

Dit is het persconferentieschema voor de Grand Prix van Japan

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het Formule 1-circus strijkt deze week neer op het legendarische Suzuka International Racing Course voor de Grand Prix van Japan. Voordat de motoren op vrijdag echt gaan brullen, is het eerst tijd voor de mediaverplichtingen. De FIA heeft het schema voor de persconferenties bekendgemaakt.

Op donderdag 26 maart komen de coureurs aan het woord. In de eerste sessie om 04:30 uur Nederlandse tijd zien we Franco Colapinto, Lance Stroll en Charles Leclerc. Voor Colapinto is het een mooie kans om zijn verwachtingen voor de Japanse race te delen. In de tweede groep, een half uurtje later schuiven Oliver Bearman, Lando Norris en Liam Lawson aan. Bearman hoopt zijn sterke vorm bij Haas voort te zetten, terwijl Lawson wellicht meer kan vertellen over zijn ervaringen met de huidige reglementen en de complexe energie-instellingen van de auto's. Max Verstappen, die afgelopen weekend schitterende op de Nordschleife in Duitsland buiten de Formule 1, is jammer genoeg niet uitgenodigd op het persmoment. Wil de FIA voorkomen dat er een half uur lang gepraat wordt over zaken buiten de Formule 1?

Techniek en motoren

De vrijdag staat in het teken van de technische en zakelijke kant van de sport. Ayao Komatsu (Haas), Koji Watanabe (Honda) en Andrea Stella (McLaren) nemen dan om 05:30 uur plaats achter de microfoon. De aanwezigheid van Watanabe is extra interessant vanwege de updates die Honda meebrengt naar Suzuka om trillingsproblemen bij de Aston Martin-krachtbron te verhelpen. Stella zal ongetwijfeld gevraagd worden naar de prestaties van McLaren, dat dit seizoen nog altijd gebruikmaakt van Mercedes-motoren, terwijl de concurrentie van Red Bull Racing en Racing Bulls dit jaar voor het eerst met Red Bull-Ford motoren rijdt.

Gerelateerd

Max Verstappen Japan persconferentie

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

  • Gisteren 12:20
  • 10
Verstappen alweer op de baan: Nederlander rijdt vlak voor F1-weekend op kletsnat Fuji

Verstappen alweer op de baan: Nederlander rijdt vlak voor F1-weekend op kletsnat Fuji

  • 1 uur geleden
  • 1
Marko ziet Verstappen op Nordschleife: "Ooit wil hij Le Mans rijden"

Marko ziet Verstappen op Nordschleife: "Ooit wil hij Le Mans rijden"

  • 1 uur geleden
Dit is waarom Verstappen en Haase zo erg slingerden tijdens hun Nürburgring-strijd

Dit is waarom Verstappen en Haase zo erg slingerden tijdens hun Nürburgring-strijd

  • 3 uur geleden
  • 2
Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Japan

Het afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Japan

  • Gisteren 15:04
  • 5
Juncadella verdedigt Verstappen na kritische Britse media: 'Zit dit maar even uit'

Juncadella verdedigt Verstappen na kritische Britse media: 'Zit dit maar even uit'

  • Gisteren 10:39
  • 3

Net binnen

09:22
Verstappen alweer op de baan: Nederlander rijdt vlak voor F1-weekend op kletsnat Fuji
08:42
Marko ziet Verstappen op Nordschleife: "Ooit wil hij Le Mans rijden"
08:01
Voormalig Red Bull-topman contacteert Newey: "Het gaat niet goed met hem"
06:56
Dit is waarom Verstappen en Haase zo erg slingerden tijdens hun Nürburgring-strijd
24-3
Recap
Mogelijk voordeel Verstappen door DSQ, Mercedes-voorvleugel door FIA onder de loep | GPFans Recap
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen" Max Verstappen

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

Gisteren 12:20 10
Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt? Max Verstappen

Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?

Gisteren 11:29 1
'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin' Christian Horner

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

23 maart 2026 15:05 1
Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar Brazilië

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

23 maart 2026 14:02
