Het Formule 1-circus strijkt deze week neer op het legendarische Suzuka International Racing Course voor de Grand Prix van Japan. Voordat de motoren op vrijdag echt gaan brullen, is het eerst tijd voor de mediaverplichtingen. De FIA heeft het schema voor de persconferenties bekendgemaakt.

Op donderdag 26 maart komen de coureurs aan het woord. In de eerste sessie om 04:30 uur Nederlandse tijd zien we Franco Colapinto, Lance Stroll en Charles Leclerc. Voor Colapinto is het een mooie kans om zijn verwachtingen voor de Japanse race te delen. In de tweede groep, een half uurtje later schuiven Oliver Bearman, Lando Norris en Liam Lawson aan. Bearman hoopt zijn sterke vorm bij Haas voort te zetten, terwijl Lawson wellicht meer kan vertellen over zijn ervaringen met de huidige reglementen en de complexe energie-instellingen van de auto's. Max Verstappen, die afgelopen weekend schitterende op de Nordschleife in Duitsland buiten de Formule 1, is jammer genoeg niet uitgenodigd op het persmoment. Wil de FIA voorkomen dat er een half uur lang gepraat wordt over zaken buiten de Formule 1?

Techniek en motoren

De vrijdag staat in het teken van de technische en zakelijke kant van de sport. Ayao Komatsu (Haas), Koji Watanabe (Honda) en Andrea Stella (McLaren) nemen dan om 05:30 uur plaats achter de microfoon. De aanwezigheid van Watanabe is extra interessant vanwege de updates die Honda meebrengt naar Suzuka om trillingsproblemen bij de Aston Martin-krachtbron te verhelpen. Stella zal ongetwijfeld gevraagd worden naar de prestaties van McLaren, dat dit seizoen nog altijd gebruikmaakt van Mercedes-motoren, terwijl de concurrentie van Red Bull Racing en Racing Bulls dit jaar voor het eerst met Red Bull-Ford motoren rijdt.

