Verstappen bestempeld als 'zwakste schakel', 'FIA weigert regelwijzigingen' | GPFans Recap
Verstappen bestempeld als 'zwakste schakel', 'FIA weigert regelwijzigingen' | GPFans Recap
Het is raceweek! Het Formule 1-circus maakt zich op voor de aankomende Grand Prix van Japan. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.
Na het raceweekend vol met de NLS2-race op de Nürburgring is het de aankomende week weer tijd voor spektakel op de Formule 1-baan. Zo hebben we de Grand Prix van Japan natuurlijk op het programma staan voor het aankomende weekend. Ondertussen valt er wel weer genoeg te bespreken in de koningsklasse en wordt er natuurlijk nog nagepraat over wat er het afgelopen weekend allemaal gebeurd is.
Van Haren pareert kritiek op Verstappen: 'Te makkelijk, dat is lulkoek'
Erik van Haren is kritisch op de geluiden dat Max Verstappen enkel klaagt over de nieuwe reglementen omdat de resultaten dit jaar tegenvallen. Volgens Van Haren is de onvrede van de Limburger zeker niet gebaseerd op de huidige ranglijst, zo vertelt hij in de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Lees hier het hele artikel over uitspraken van Erik van Haren.
Tegenstander Verstappen genoot intens van gevecht: "Ik was volledig uitgeput"
Max Verstappen was afgelopen weekend op de Nürburgring verwikkeld in een prachtig duel met Audi-coureur Christopher Haase. De Duitser was naar eigen zeggen volledig uitgeput na het duel met de viervoudig wereldkampioen Formule 1, maar heeft er intens van genoten. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen zijn tegenstander..
Verstappen bestempeld als "de zwakste schakel" in line-up voor aanstaande 24-uursrace
Max Verstappen maakte afgelopen weekend op de Nürburgring indruk in de GT3-bolide van zijn eigen team, maar niet iedereen is onverdeeld enthousiast over zijn rol in de komende endurance-races. Hoewel de viervoudig Formule 1-wereldkampioen domineerde, wijst commentator Peter Snowdon hem aan als een mogelijke zwakke plek voor de prestigieuze 24-uursrace in mei. Lees hier het hele artikel over de uitspraken over Max Verstappen.
'Mercedes wil opnieuw proberen Verstappen los te weken, Russell wederom op de wip'
Johnny Herbert heeft uit de doeken gedaan dat Mercedes zich klaar maakt om nogmaals te proberen Max Verstappen los te weken bij Red Bull Racing. Iets wat ten koste zou gaan van het zitje van de leider in het wereldkampioenschap, George Russell. Lees hier het hele artikel over de transfermarktgeruchten.
'FIA weigert eventuele regelwijziging om racen te verbeteren: kwalificatie wordt wél bekeken'
Het Duitse Auto Motor und Sport meldt dat de Formule 1 zich heeft gebogen over de klachten van onder anderen Max Verstappen en enkele kritische collega’s, maar heeft besloten om niet direct in te grijpen in het huidige racen. Wel wordt er gekeken naar een aanpassing voor de kwalificatie, al is nog niet duidelijk hoe die eruit gaat zien. Lees hier het hele artikel over de situatie rondom de regels.
Verstappen bestempeld als 'zwakste schakel', 'FIA weigert regelwijzigingen' | GPFans Recap
- 2 uur geleden
