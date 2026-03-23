Max Verstappen maakte afgelopen weekend op de Nürburgring indruk in de GT3-bolide van zijn eigen team, maar niet iedereen is onverdeeld enthousiast over zijn rol in de komende endurance-races. Hoewel de viervoudig Formule 1-wereldkampioen domineerde, wijst commentator Peter Snowdon hem aan als een mogelijke zwakke plek voor de prestigieuze 24-uursrace in mei.

Verstappen liet tijdens de tweede NLS-race op de Nordschleife zien over een enorme snelheid te beschikken. De Nederlander stuurde de Mercedes-AMG GT3 op zaterdagochtend met een voorsprong van twee seconden naar de poleposition en toonde ook tijdens zijn stints een indrukwekkend tempo. Toch volgde na afloop een diskwalificatie vanwege een fout met het aantal gebruikte bandensets. Ondanks die domper sprak hoofdcommentator Bruce Jones lovende woorden over het optreden van het team en noemde het een "voorbeeldig optreden".

Gebalanceerde bezetting

Volgens Jones is de kracht van Verstappen Racing vooral te danken aan de stabiliteit binnen de rijdersgroep. De Limburger deelde de auto met Dani Juncadella en Jules Gounon, twee ervaren krachten die al jarenlang voor Mercedes uitkomen. "Bij dit soort races, met meerdere coureurs in één team, is het heel belangrijk dat je een heel gebalanceerde rijdersbezetting hebt", zo stelt de commentator. Hij wijst erop dat de teamgenoten van Verstappen als de gouden standaard gelden. De samenwerking tussen de ervaren GT-specialisten en de Formule 1-kampioen lijkt op papier dan ook een winnende combinatie.

Verstappen als zwakke schakel?

Peter Snowdon, de collega van Jones, plaatst echter een kritische kanttekening bij de euforie. Hij kijkt alvast vooruit naar de 24-uursrace in mei, waarbij het team wordt aangevuld met Lucas Auer. In dat gezelschap ziet hij de Nederlander als de minst ervaren schakel. "In die rijdersbezetting is Verstappen vermoedelijk de zwakke schakel", zo doet Snowdon een opvallende uitspraak. Hij onderbouwt dit door te wijzen op het gebrek aan specifieke ervaring in langeafstandsraces: "Hij heeft nog geen ervaring in 24-uursraces. De anderen hebben die ervaring wel."

Uitdaging in de nachtelijke uren

De grootste uitdaging voor Verstappen ligt volgens de analist in het rijden in het donker. Hoewel de Limburger in de simulator talloze nachtelijke uren heeft doorgebracht, is de praktijk op de verraderlijke Nordschleife anders. Snowdon verwacht echter niet dat de coureur zich zal inhouden. "Natuurlijk gaat hij 's nachts rijden, puur omdat hij dat wil. Hij gaat een uitdaging niet uit de weg. Ik wil niet zeggen dat hij langzaam zal zijn. Het zegt juist veel positiefs over zijn teamgenoten dat hij waarschijnlijk de zwakste schakel is in de nachtelijke uren in die auto", zo legt hij uit.

Talent staat niet ter discussie

Jones is het niet volledig eens met de kritische blik van zijn collega en benadrukt dat de natuurlijke snelheid van Verstappen veel kan compenseren. Hij wijst op de uitgebreide voorbereiding die de Nederlander treft, ook buiten het asfalt om. "We weten dat hij in de echte wereld nog niet 's nachts gereden heeft, maar we weten ook dat hij 24-uursraces in de simulator gereden heeft", aldus Jones. "Zijn natuurlijke prestaties en talent kun je niet ter discussie stellen. Natuurlijk heb je het pas gedaan als je het gedaan hebt."

