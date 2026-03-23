'FIA weigert eventuele regelwijziging om racen te verbeteren: kwalificatie wordt wél bekeken'
Het Duitse Auto Motor und Sport meldt dat de Formule 1 zich heeft gebogen over de klachten van onder anderen Max Verstappen en enkele kritische collega’s, maar heeft besloten om niet direct in te grijpen in het huidige racen. Wel wordt er gekeken naar een aanpassing voor de kwalificatie, al is nog niet duidelijk hoe die eruit gaat zien.
Begin maart is het nieuwe Formule 1-seizoen afgetrapt in Melbourne. Direct was te zien dat het racen grote verschillen vertoont met de afgelopen jaren. Het draait nu vooral om het besparen van energie, zodat de elektromotor op andere delen van de baan extra vermogen kan leveren. Dit zorgt ervoor dat het conventionele racen, waarbij coureurs zo laat mogelijk remmen en met zoveel mogelijk snelheid de bochten innemen, niet langer wordt beloond.
'FIA niet van plan om in te grijpen'
Hoewel fans zich kritisch hebben geuit over de nieuwe manier van racen, blijken de beleidsbepalers van de sport niet ontevreden te zijn. "Zowel de actie op de baan als de reacties van fans en publiek hebben de organisatie tevreden gesteld. De verantwoordelijken zien momenteel geen acute problemen", zo stelt AMuS. Daarbij willen de topmannen voorkomen dat een ingreep averechts uitpakt. "Veel experts zijn van mening dat er gedurende het huidige seizoen geen verdere wijzigingen zullen plaatsvinden. Eventuele aanpassingen zullen op zijn vroegst in de reglementen voor het volgende Formule 1-seizoen worden opgenomen", gaat het medium verder.
'Kwalificatie wordt wel onder de loep genomen'
Door de nieuwe manier van rijden is de kwalificatie tegenwoordig niet meer een volledige ronde waarin de limiet wordt opgezocht. Dat is een punt waar de beleidsbepalers op korte termijn wel aan willen sleutelen. "Het doel van de verantwoordelijken is nu om oplossingen te vinden die compromisloze kwalificatierondes op de limiet mogelijk maken, zonder dat strategisch energiemanagement nodig is. Teams en coureurs worden actief betrokken bij het vinden van oplossingen en kunnen hun eigen ideeën inbrengen. Vervolgens is het aan de FIA om concrete voorstellen te ontwikkelen en daarover te stemmen", aldus het medium.
